Головні новини футболу 16 листопада: Німеччина вийшла на Євро-2020, Україна готується до завершального матчу відбору

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 16 листопада.

Збірна України

Сербія – Україна: "синьо-жовті" здійснили традиційну передматчеву прогулянку.

Україна перемогла Албанію в матчі відбору Євро-2020 U-17 – "жовто-сині" за крок до виходу в еліт-раунд.

Ротань втратив трьох гравців перед спарингом молодіжних команд України та Азербайджану.

Євро-2020

Німеччина та Австрія пробилися на Євро-2020, брати Азари нокаутували Росію, а Словенія з Вербічем втратила усі шанси.

Нідерланди кваліфікувалися на Євро-2020, розписавши виїзну нічию з Північною Ірландією.

Хорватія здійснила камбек у матчі проти Словаччини та вийшла на Євро-2020.

Ексклюзиви "Футбол 24"

Шевченко заслужив на шанс у топ-клубі, або Чому його відхід зі збірної України – питання часу.

"Данський Роббен", який став катом України – він засмутив чемпіонів світу, Ротаня та Арену Львів.

"Кажу гравцям: "зніміть труси і я подивлюся, чи є у вас яйця". У половини – немає": брутальна роль геніталій у футболі.

"Ми – у повній дупі. Пора звідти вибиратися". Улі Хьонесс вижив в авіакатастрофі, відсидів у тюрмі та тролить Росію.