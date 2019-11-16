Нідерланди кваліфікувалися на Євро-2020, розписавши виїзну нічию з Північною Ірландією

В рамках матчу відбору до Євро-2020 між збірними Північної Ірландії та Нідерландів голів забито так і не було, однак і цього виявилось достатньо для успішного прориву "ораньє" у фінальну частину турніру.

Північна Ірландія перебувала у скрутному становищі, відстаючи від другого місця на два очки. Цю позицію обіймали Нідерланди, які в наступному турі зустрінуться з Естонією, в той час як острів'янам доведеться витримати ще й матч у Німеччині. Таким чином, підопічним Майкла О'Ніла задля збереження бодай теоретичних шансів на вихід із групи сьогодні була потрібна тільки перемога – рівність за очками залишила б "ораньє" у зоні прориву на Євро-2020.

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Господарі розпочали поєдинок доволі активно, ледь не шокувавши голландців вже на 4-й хвилині: Коррі Еванс налетів на Сілессена й вибив м'яч з-під його ніг, однак відскок виявився невдалим – ірландці заробили тільки кутовй. Подача з нього завершилась поганеньким замиканням у виконанні Джонні Еванса, але вже за кільканадцять секунд черговий крос "зелених" ударом головою завершив Мадженніс – м'яч пролетів поруч з дальньою стійкою. Крім того, на 7-й хвилині міг відзначитись Севілл, який спіймав винос Сілессена, однак він пробив у захисника.

Нідерланди не могли так довго терпіти агресію господарів, ледь не забивши на 10-й хвилині після комбінації, яка завершилась передачею Бергейса на лінію воротарського під удар Промесу – Квінсі влучив у поперечину! На 16-й простеньким ударом у дотик перевірив пильність голкіпера Бабел, а на 17-й Промес спробував закрутити м'яч з кута штрафного під дальню стійку – "круглий" промайнув у сантиметрах від каркасу воріт! Зрештою, на 22-й хвилині ван дейк та ван де Беек розігнали контратаку, яку пострілом з лівого краю карного майданчика завершив Бабел – Пікок-Фарелл парирував, а лайнсмен ще й помітив у Райана офсайд.

До середини першого тайму здавалося, що Нідерланди вже закріпили свою перевагу над Північною Ірландією. Так, на 29-й хвилині стався черговий небезпечний удар по воротах господарів (Бабел пробив повз правий кут), однак вже на 30-й господарі несподівано заробили пенальті – Севілл у дотик метрів з шести замкнув подачу Макнейра, а Велтман заблокував постріл рукою. Рефері вказав на "позначку", Девіс підійшов до м'яча – і пробив значно вище воріт! За це "ораньє" ледь не покарали суперника голом Блінда, який красиво стріляв з лінії штрафного, але запустив м'яч над поперечиною.

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На цьому небезпечні моменти у першому таймі завершились. З цікавих епізодів останніх 10 хвилин можна відзначити хіба що заміну де Рона на Проппера – у Мартена точно не було травми, тож цей хід можна назвати тактичним рішенням Роналда Кумана. Після цього Нідерланди захопили контроль над м'ячем, однак гру не загострювали. На перерву команди пішли за рахунку 5:5 по ударах та 0:0 за голами.

Одразу по перерві північні ірландці провели атаку через лівий фланг, завершивши її кросом та ударом головою вище воріт. На цьому моменти господарів у першій половині другого тайму завершились, але й Нідерланди особливо темп не підіймали. Гості тримали м'яч і провели кілька небезпечних підходів до штрафного, але за вищезазначений період забити могли лише раз – Бабел головою замикав подачу з правого флангу, однак Пікок-Фарелл парирував. Загалом, було помітно, що "ораньє" нікуди не поспішають.

В середині другого тайму Нідерланди продовжували повільно й без особливого спротиву розкатувати м'яч по всій площині поля, а з небезпечних моментів можна згадати лише зрізку Кеткарта по власних воротах (Крейг трішки не влучив по них) та слабенький удар ван де Бека головою під поперечину (Пікок-Фарелл спокійно спіймав м'яч). Роналд Куман зробив спробу підсилити атаку, випустивши на поле Люка де Йонга, однак темп і рівень гостроти на 70-х хвилинах не підвищились. Все, що створили гості за цей період – це дальній удар Френкі де Йонга на верхні ряди трибун.

На 80-х хвилинах ситуація кардинально не змінилася, хоча ірландці заграли трішки активніше. Зокрема, господарі організували низку кутових та кросів, однак жоден з них ударом не завершився. Зрештою, гості спокійно довели матч до нульової нічиї.

Таким чином, збірна Нідерландів набрала очок та забронювала собі вихід на Євро-2020. Північна Ірландія залишилась з 13 заліковими балами в активі при двох поразках голландцям у очних зустрічах та гіршій різниці м'ячів. Таким чином, навіть за рівності набраних пунктів після останнього туру наздогнати "ораньє" острів'яни вже не зможуть.

Фото: twitter.com/NorthernIreland; David Klein/Reuters; KNVB Media

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