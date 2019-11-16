"Данський Роббен", який став катом України – він засмутив чемпіонів світу, Ротаня та Арену Львів

"Футбол 24" розповідає про Андреаса Ольсена – атакувального півзахисника, який трьома забитими м'ячами нокаутував молодіжну збірну України та практично позбавив нашу команду шансів кваліфікуватися на Євро-2021.

5-та хвилина матчу Україна – Данія в рамках відбору на Євро-2021 серед команд U-21. Валерій Бондар віддав невдалу передачу, яку перехопив Якоб Бруун Ларсен. Вінгер Борусії Д запустив Андреаса Ольсена у штрафний майданчик, а 19-річний вінгер зробив посміховисько з чемпіона світу U-20 та елегантним ударом у дальню дев'ятку відкрив рахунок у поєдинку, поламавши всі плани Руслана Ротаня.

Україна U-21 – Данія U-21 – 2:3 – відео голів та огляд матчу

На 25-й хвилині Ольсен забив другий гол у матчі. Після розіграшу кутового захисники збірної України, здавалося, вибили м'яч, але той опинився у 7-го номера Данії, а той ударом в дотик зробив рахунок 0:2. В другому таймі Андреас відправив третій м'яч у сітку воріт Олега Білика – хитнувши Стецькова, данець ефектним ударом від стійки оформив хет-трик. Після цього Україна U-21 змогла повернутися у гру, але голів Русина та Цітаішвілі забракло команді Руслана Ротаня навіть для нічиєї. Надто багато було втрачено раніше – Ольсен фактично самотужки вирішив долю поєдинку на Арені Львів та практично поховав шанси української молодіжки кваліфікуватися на чемпіонат Європи. Принаймні, з першого місця групи.

19-річний Андреас Сков Ольсен є однією з головних зірок молодіжної збірної Данії та чи не головною надією місцевого футболу. Він виступає на обох флангах атаки, але оптимальною для нього є позиція правого вінгера. Такий собі данський Андрій Ярмоленко чи Віктор Циганков – ліва нога у нього дійсно фантастична, у чому вже переконалася молодіжна команда України з чемпіонами світу у складі. Ольсен і грає у схожому стилі з вінгерами збірної України – улюбленим його трюком є зміщення з флангу в центр та удар по воротах суперників. Сам данець своїм кумиром називає знаменитого Ар'єна Роббена, який цього літа завершив професіональну кар'єру.

Втім, і права нога у нього не лише для ходьби – кілька своїх м'ячів Ольсен забив і неробочою ногою. Попри серйозні габарити (його зріст 187 см) має пристойну швидкість, чим регулярно і користується – зокрема, в моменті з першим голом у ворота України на Арені Львів. Про техніку говорити не доводиться – вона у Андреаса на дуже високому рівні.

Україна U-21 – Данія U-21: післяматчева прес-конференція Руслана Ротаня

Ольсен полюбляє бити по воротах – майже 3 удари за матч в сезоні 2018/19 (з них у площину близько половини). При цьому його постріли є достатньо небезпечними, адже індекс xG (очікуваних голів) склав 0,4, що є дуже хорошим показником. Намагався обігрувати суперників більше 5 разів за гру (успішність – пристойні 68%), а от єдиноборства – слабке місце кривдника України (виграв лише трохи більше третини). Частенько втрачає м'яч – близько 10 випадків протягом поєдинку. Доволі типовий випадок для молодого технічного футболіста, який інколи занадто заграється, зловживаючи індивідуальними діями.

Ольсен розпочав займатися футболом у рідному Гіллереді – передмісті Копенгагена. У 12-річному віці потрапив у систему Норшелланна, де став справжньою зіркою за мірками Данії. 27 голів та та 7 асистів у 51-му поєдинку за першу команду – неймовірний показник Ольсена за 2 сезони. Безумовно, варто зважати на не надто високий рівень першості Данії, проте це не завадило тому ж Копенгагену двічі зіграти внічию з Динамо в Лізі Європи 2019/20.

Є в активі данської зірочки і єврокубковий досвід, попри юний вік. В сезоні 2018/19 Норшелланн брав участь у Лізі Європи, але не зумів подолати кваліфікацію. Голи Ольсена у ворота Кліфтонвіля, АІКа та Партизана не допомогли данській команді пройти у груповий турнір, проте, безумовно, виступи вінгера привернули увагу скаутів ще тоді.

Статистика Ольсена в сезоні 2018/19

За талановитим данцем спостерігали скаути кількох клубів (зокрема, Тоттенхема та Рейнджерс), але боротьбу за Ольсена дещо несподівано виграла Болонья, яка влітку 2019 року виклала Норшелланну за перспективного вінгера 6 млн євро. До слова, за даними Transfermarkt, нинішня вартість Андреаса складає 8 млн євро – це другий показник у молодіжній збірній Данії та третій у складі Болоньї. Нагадаємо, Ольсену лише 19 років – 29 грудня він святкуватиме ювілей.

У складі "россоблу" данець поки не є основним виконавцем – тренерський штаб поступово підводить Ольсена до основної обойми, не кидаючи його в м'ясорубку під назвою Серія А. В активі вінгера 8 матчів в чемпіонаті 2019/20 (з них 2 – в старті), серед них – виходи на заміну проти Лаціо та Ювентуса. За 187 зіграних хвилин Андреас результативними діями поки не відзначився, записавши у свій пасив лише 2 жовті картки. Болонья наразі не надто вражає – 15 місце в чемпіонаті після 12-ти турів. Можливо, саме Ольсен у перспективі поведе команду до турнірних вершин?

Ще в 17-річному віці Андреаса почали викликати до молодіжної збірної Данії, а влітку цього року він грав на Євро-2019. Данія посіла 2 місце у групі з Німеччиною, Австрією та Сербією, але не змогла вийти у півфінал турніру. В активі Ольсена гол у ворота австрійців.

Просто зараз він є лідером команди U-21 – в його активі вже 5 голів у відборі на Євро-2021. Саме вдала гра Ольсена допомагає скандинавам впевнено лідирувати у групі з 12-ма очками після 4-х матчів. В той час, як Україна з чемпіонами світу близька до провалу в кваліфікації (а 3 очки у 4-х поєдинках іншим словом назвати важко), Данія під керівництвом іспанця Альберта Капелласа Хермса має реальні шанси кваліфікуватися на континентальний форум.

Безумовно, Євро-2021, яке пройде на полях Угорщини та Словаччини, може стати справжнім зоряним часом для Андреаса Ольсена. Однак, це прізвище варто запам'ятати вже зараз – існує велика імовірність, що за кілька років зійде ще одна зірка європейського футболу.

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