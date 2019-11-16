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"Данський Роббен", який став катом України – він засмутив чемпіонів світу, Ротаня та Арену Львів

16:42 1544 Читать на русском
"Данський Роббен", який став катом України – він засмутив чемпіонів світу, Ротаня та Арену Львів
Андреас Ольсен забив Україні 3 голи / фото: Роман Породко
Юрій Яковлєв Юрій Яковлєв

"Футбол 24" розповідає про Андреаса Ольсена – атакувального півзахисника, який трьома забитими м'ячами нокаутував молодіжну збірну України та практично позбавив нашу команду шансів кваліфікуватися на Євро-2021.

63’ Назарій Русин
74’ Георгій Цітаішвілі
 
Андреас Ольсен 5’
Андреас Ольсен 25’
Андреас Ольсен 59’
Мадс Серенсен 72’
5’ Андреас Ольсен
25’ Андреас Ольсен
59’ Андреас Ольсен
63’ Назарій Русин
72’ Мадс Серенсен
74’ Георгій Цітаішвілі

5-та хвилина матчу Україна – Данія в рамках відбору на Євро-2021 серед команд U-21. Валерій Бондар віддав невдалу передачу, яку перехопив Якоб Бруун Ларсен. Вінгер Борусії Д запустив Андреаса Ольсена у штрафний майданчик, а 19-річний вінгер зробив посміховисько з чемпіона світу U-20 та елегантним ударом у дальню дев'ятку відкрив рахунок у поєдинку, поламавши всі плани Руслана Ротаня.

Україна U-21 – Данія U-21 – 2:3 – відео голів та огляд матчу

На 25-й хвилині Ольсен забив другий гол у матчі. Після розіграшу кутового захисники збірної України, здавалося, вибили м'яч, але той опинився у 7-го номера Данії, а той ударом в дотик зробив рахунок 0:2. В другому таймі Андреас відправив третій м'яч у сітку воріт Олега Білика – хитнувши Стецькова, данець ефектним ударом від стійки оформив хет-трик. Після цього Україна U-21 змогла повернутися у гру, але голів Русина та Цітаішвілі забракло команді Руслана Ротаня навіть для нічиєї. Надто багато було втрачено раніше – Ольсен фактично самотужки вирішив долю поєдинку на Арені Львів та практично поховав шанси української молодіжки кваліфікуватися на чемпіонат Європи. Принаймні, з першого місця групи.

19-річний Андреас Сков Ольсен є однією з головних зірок молодіжної збірної Данії та чи не головною надією місцевого футболу. Він виступає на обох флангах атаки, але оптимальною для нього є позиція правого вінгера. Такий собі данський Андрій Ярмоленко чи Віктор Циганков – ліва нога у нього дійсно фантастична, у чому вже переконалася молодіжна команда України з чемпіонами світу у складі. Ольсен і грає у схожому стилі з вінгерами збірної України – улюбленим його трюком є зміщення з флангу в центр та удар по воротах суперників. Сам данець своїм кумиром називає знаменитого Ар'єна Роббена, який цього літа завершив професіональну кар'єру.

Втім, і права нога у нього не лише для ходьби – кілька своїх м'ячів Ольсен забив і неробочою ногою. Попри серйозні габарити (його зріст 187 см) має пристойну швидкість, чим регулярно і користується – зокрема, в моменті з першим голом у ворота України на Арені Львів. Про техніку говорити не доводиться – вона у Андреаса на дуже високому рівні.

Україна U-21 – Данія U-21: післяматчева прес-конференція Руслана Ротаня

Ольсен полюбляє бити по воротах – майже 3 удари за матч в сезоні 2018/19 (з них у площину близько половини). При цьому його постріли є достатньо небезпечними, адже індекс xG (очікуваних голів) склав 0,4, що є дуже хорошим показником. Намагався обігрувати суперників більше 5 разів за гру (успішність – пристойні 68%), а от єдиноборства – слабке місце кривдника України (виграв лише трохи більше третини). Частенько втрачає м'яч – близько 10 випадків протягом поєдинку. Доволі типовий випадок для молодого технічного футболіста, який інколи занадто заграється, зловживаючи індивідуальними діями.

Ольсен розпочав займатися футболом у рідному Гіллереді – передмісті Копенгагена. У 12-річному віці потрапив у систему Норшелланна, де став справжньою зіркою за мірками Данії. 27 голів та та 7 асистів у 51-му поєдинку за першу команду – неймовірний показник Ольсена за 2 сезони. Безумовно, варто зважати на не надто високий рівень першості Данії, проте це не завадило тому ж Копенгагену двічі зіграти внічию з Динамо в Лізі Європи 2019/20.

Є в активі данської зірочки і єврокубковий досвід, попри юний вік. В сезоні 2018/19 Норшелланн брав участь у Лізі Європи, але не зумів подолати кваліфікацію. Голи Ольсена у ворота Кліфтонвіля, АІКа та Партизана не допомогли данській команді пройти у груповий турнір, проте, безумовно, виступи вінгера привернули увагу скаутів ще тоді.

Статистика Ольсена в сезоні 2018/19

За талановитим данцем спостерігали скаути кількох клубів (зокрема, Тоттенхема та Рейнджерс), але боротьбу за Ольсена дещо несподівано виграла Болонья, яка влітку 2019 року виклала Норшелланну за перспективного вінгера 6 млн євро. До слова, за даними Transfermarkt, нинішня вартість Андреаса складає 8 млн євро – це другий показник у молодіжній збірній Данії та третій у складі Болоньї. Нагадаємо, Ольсену лише 19 років – 29 грудня він святкуватиме ювілей.

У складі "россоблу" данець поки не є основним виконавцем – тренерський штаб поступово підводить Ольсена до основної обойми, не кидаючи його в м'ясорубку під назвою Серія А. В активі вінгера 8 матчів в чемпіонаті 2019/20 (з них 2 – в старті), серед них – виходи на заміну проти Лаціо та Ювентуса. За 187 зіграних хвилин Андреас результативними діями поки не відзначився, записавши у свій пасив лише 2 жовті картки. Болонья наразі не надто вражає – 15 місце в чемпіонаті після 12-ти турів. Можливо, саме Ольсен у перспективі поведе команду до турнірних вершин?

Ще в 17-річному віці Андреаса почали викликати до молодіжної збірної Данії, а влітку цього року він грав на Євро-2019. Данія посіла 2 місце у групі з Німеччиною, Австрією та Сербією, але не змогла вийти у півфінал турніру. В активі Ольсена гол у ворота австрійців.

Просто зараз він є лідером команди U-21 – в його активі вже 5 голів у відборі на Євро-2021. Саме вдала гра Ольсена допомагає скандинавам впевнено лідирувати у групі з 12-ма очками після 4-х матчів. В той час, як Україна з чемпіонами світу близька до провалу в кваліфікації (а 3 очки у 4-х поєдинках іншим словом назвати важко), Данія під керівництвом іспанця Альберта Капелласа Хермса має реальні шанси кваліфікуватися на континентальний форум.

Безумовно, Євро-2021, яке пройде на полях Угорщини та Словаччини, може стати справжнім зоряним часом для Андреаса Ольсена. Однак, це прізвище варто запам'ятати вже зараз – існує велика імовірність, що за кілька років зійде ще одна зірка європейського футболу.

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