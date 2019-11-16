Хорватія здійснила камбек у матчі проти Словаччини та вийшла на Євро-2020

У рамках 9-го туру відбору до Євро-2020 у групі Е Хорватія зуміла відігратись у другому таймі проти Словаччини та вийшла на Євро-2020 з першого місця (3:1).

У рамках 9-го туру відбору до Євро-2020 збірна Хорватії вдома зустрічалась зі Словаччиною. "Картаті" очікувано заволоділи м'ячем, перші натяки на небезпеки виникали в основному через провали у обороні словаків. Один з таких напівмоментів виник на 21-й хвилини – Єдвай навісив з правого флангу на Петковіча, але той не зміг як слід влучити по м'ячу з близької відстані.

По-справжньому небезпечних моментів довелось чекати аж до 27-ї хвилини – Модріч підняв голову й побачив вільного Влашіча у центрі штрафного суперника, точно навісив, а Нікола класно пробив, втім Дубравка впорався та витягнув м'яч з-під поперечки. Візуально господарі мали більше шансів відкрити рахунок. Втім, словаки хоч і провалювались у захисті, але також мали свої моменти. Пекарік увірвався у штрафний та пробивав з гострого кута – кіпер перевів на кутовий.

А вже за кілька хвилин опісля гості несподівано вийшли уперед – Боженік розіграв класну комбінацію на двох з Лоботкою, який виконав результативний навіс на Роберта з лівого краю штрафного. 0:1 – і градус матчу несподівано підвищився, позаяк хорватів такий результат аж ніяк не влаштовував та ставив під сумнів їхній вихід з групи. Перішіч міг майже миттєво зрівнювати рахунок, але, замикаючи дальню стійку, головою пробив точно у Дубравку. Під кінець тайму 19-річний Боженік відзначився ще одним небезпечним епізодом біля воріт Ліваковіча, пробивши під перекладину – лише кутовий.

По перерві підопічні Златко Даліча вийшли з зовсім іншим настроєм і доволі швидко зуміли зрівняти рахунок – перехоплення в центрі поля, стрімка контратака 3-в-3, Влашіч отримав пас поблизу штрафного й вирішив пробити між захисниками точно у лівий кут воріт Дубравки! 1:1.

Ніхто, здавалось, не здивувався, коли вже за 4 хвилини господарі вийшли вперед. Все просто: прекрасна подача Модріча, потужний удар Петковіча в лівий кут – 2:1. Словаки за цей час не створили жодного моменту, а на 66-й хвилині, здавалось, втратили будь-які надії на позитивний результат після другої жовтої для Мака – Роберт чомусь вирішив притримати Брекало за футболку у центрі поля, за що й був справедливо покараний Тюрпеном.

Словаки намагались тримати м'яч, однак гра в атаку від гостей виглядала відверто безнадійно. Натомість "картаті" забили втретє – Барішіч пройшов по правому флангу й прострілив на вільного Перішіча, який в дотик відправив м'яч у дальній кут. Після цього гра помітно заспокоїлась: господарі вже не йшли великими силами вперед, хоча моменти все одно виникали, а словаки просто не мали цих сил. Тож у підсумку – 3:1. Перемога Хорватії, яка стала 13-ю командою, що кваліфікувалась на чемпіонат Європи!