Сербія – Україна: "синьо-жовті" здійснили традиційну передматчеву прогулянку

Тренерський штаб національної команди і гравці збірної здійснили прогулянку Белградом.

Футболісти національної збірної України під наглядом Андрія Шевченка та його помічників підтримали передматчеву традицію і прогулялись столицею Сербії – Бєлградом. Після мандрівки команда повернулась до свого місця розташування. Вже незабаром, о 17:00 головний наставник "синьо-жовтих" дасть обов’язкову прес-конференцію.

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Нагадаємо, вже завтра, 17 листопада, збірна України зіграє свій останній матч у цьому році – в рамках відбору до Євро-2020 українці зустрінуться з Сербією. Початок матчу о 16:00.

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