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Ротань втратив трьох гравців перед спарингом молодіжних команд України та Азербайджану

22:18 224 Читать на русском
Ротань втратив трьох гравців перед спарингом молодіжних команд України та Азербайджану
Тренування збірної України U-21 / Фото УАФ

Збірна України U-21 вирушила в Баку без трьох футболістів.

Молодіжна збірна України готується до контрольного матчу проти однолітків з Азербайджану, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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На наступний день після поразки від Данії U-21 (2:3) у кваліфікації до Євро-2021 підопічні Руслана Ротаня вирушили в Баку. Дорога до столиці Азербайджану зайняла 11 годин, тому завтра на гравців очікує робота над відновленням сил.

Через проблеми із самопочуттям в Україні залишились троє гравців – Євген Чеберко, Юхим Конопля й Георгій Цітаішвілі.

Спаринг Україна U-21 – Азербайджан U-21 відбудеться 19 листопада, початок о 16:00.

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