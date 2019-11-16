"Кажу гравцям: "зніміть труси і я подивлюся, чи є у вас яйця". У половини – немає": брутальна роль геніталій у футболі

Вінні Джонс і Пол Гаскойн: "Схопи його за яйця і стисни, як слід" / Фото із відкритих джерел

Сімеоне, Гвардіола, Рамос, Смалійчук, Кобін та інші.

Чоловічі геніталії – тестикули, або, простіше кажучи, яйця – вже давно увійшли у лексикон футболістів, тренерів і функціонерів. Це – символ крутості. Є яйця – є сила і характер. Нема яєць – ні на що не годишся.

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Гострі на язик персонажі настільки часто проводять цю паралель, що Футбол 24 було нескладно виловити із новин, які виходили на нашому сайті, кілька десятків вогняних фраз.

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Василь Кобін: Нам потрібно з тими хлопцями, які залишилися "живими", дістати свої яйця і показати, що ми граємо добре.

Руслан Ротань: Не можна так нервово грати, але добре, що наша команда – з яйцями.

Леонардо Бонуччі: Ми показали яйця в цьому матчі. У Атлетіко не було деяких футболістів, але і у нас теж.

Дієго Сімеоне: Чому я зробив жест, що зображає яйця? Це означає, що у нас є яйця. Великі яйця. Я вже робив це, коли був гравцем. Для того щоб випустити Коке і Косту в старті після місяця відсутності, потрібні яйця. І я випустив їх.

Серхіо Рамос: Люблю тренерів, які є особистостями і мають яйця.

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Томас Мюллер: Гвардіола сказав, що відріже нам яйця.

Олег Смалійчук: Йо**ний сором. Не так за результати, а за те, що клубом з великою історією керує пара "менеджерів" з яйцями, меншими, ніж фісташки.

Пепе Рейна: Думаю, що Рамосу вистачить яєць, щоб забити мені пенальті у стилі Панєнки.

Яго Аспас: Рамос має яйця.

Раджа Наінгголан: Я ненавиджу Ювентус. (…) Віддав би свої яйця, щоб обіграти цей клуб.

Ігор Леонов: Коли нам забили другий гол, то Башлай чисто відібрав м'яч, але арбітр придумав штрафний, з якого і забили. А на 90-й хвилині він нам просто "відрізав яйця".

Олег Смалійчук: Я вже вів переговори зі своїм другом Пако Хемесом. У цього чувака яйця більші, ніж наші тренувальні м’ячі. (…)Тренер – буде, повірте. Крутий, з яйцями, який відстоюватиме свої футбольні ідеї.

Пако Хемес: Ставлю свої яйця на те, що ми проведемо хороший матч на Сантьяго Бернабеу. У день, коли роздавали мізки, мені дісталося мало, але коли роздавали яйця, мені дісталися найбільші.

Пако Хемес

Фанати ПСЖ: Ми чекали більшої поваги і самовіддачі, більшого професіоналізму й амбіцій від тих, хто зобов'язаний захищати кольори команди. (…) Знайдіть свої яйця або забирайтеся.

Іван Петряк: Те, що півкоманди пішло, це нічого, а мене взяли за яйця і досі тримають.

Владислав Гельзін: Я не сумнівався, що у команди є яйця, і не тільки великодні. Так тримати!

Василь Кобін: Я думаю, що в роздягальні Миная завжди будуть футболісти, у яких є яйця.

Михайло Кополовець: Потім ми, як казав Вася Кобін, "показали яйця". Реально так і було. І зуміли перемогти.

Юрій Дячук-Ставицький: У футболістів мають бути яйця. Я кажу гравцям: "зніміть труси і я подивлюся, чи є у вас яйця". У половини – немає.

Хосеп Гвардіола: Марез? У нього вистачає сміливості, яєць, щоб зголоситися пробити пенальті.

Крістіан Пануччі: Піке – чоловік з яйцями, велики яйцями.

Хосеп Гвардіола: Стоунз має більші яйця, ніж будь-хто в цій кімнаті, хлопці. Мені подобається цей гравець, я люблю його.

Златан Ібрагімовіч: Вже звично я змусив критиків з'їсти свої яйця.

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Дмитро Селюк: Я сподіваюсь, що Гвардіолі вистачить мужності взяти яйця в руки і визнати, що помилявся, знущаючись над великим гравцем Яя Туре.

Лукас Подольскі: Я думаю, що 80% з присутніх, зокрема і я, інколи дозволяють собі чухати свої яйця. Все ж гаразд.

Алекс Морган: Чоловіки хапають себе за яйця, а я лише пила чай.

Дієго Сімеоне: Я хочу подякувати матерям гравців Атлетіко, тому що вони народили чоловіків із великими яйцями.

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"Схопи його за яйця і стисни, як слід". Топ-13 найкрутіших вчинків "психа" Вінні Джонса