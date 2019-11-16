"Ми – у повній дупі. Пора звідти вибиратися". Улі Хьонесс вижив в авіакатастрофі, відсидів у тюрмі та тролить Росію

"Футбол 24" пригадує найколоритніші цитати легендарного менеджера, який виходить на пенсію після 40-річного управління Баварією.

Улі Хьонесс – грандіозна та найуспішніша епоха в історії Баварії. Спершу він служив мюнхенському гранду як гравець. Упродовж 1970-79 років атакувальний хавбек провів за Баварію 336 матчів, забив 111 голів, принагідно ставши 3-разовим чемпіоном Бундесліги, володарем Кубка чемпіонів та різноманітних трофеїв меншого калібру. Зі збірною ФРН Хьонесс тріумфував у фіналах чемпіонатів світу та Європи.

Проте у 27-річному віці Улі змушений передчасно закінчити кар’єру – хронічна травма коліна. Практично одразу Хьонесс стає менеджером у рідному клубі, який на той момент переживав скрутні часи, маючи багатомільйонну заборгованість. Продумана стратегія наймолодшого боса Бундесліги невдовзі повернула Баварію на втрачені високі позиції.

Улі Хьонесс і Пауль Брайтнер

Окрім легкої руки і світлої голови, Хьонесс може похизуватися ще й тим, що народився у сорочці. У 1982-му, під час перельоту з Мюнхена у Ганновер, розбився 4-місний літак, у салоні якого перебував Улі. Менеджеру якимось дивом вдалося вціліти – під час катастрофи він спав. Через годину після трагедії на закривавленого Хьонесса натрапив лісник і надав йому першу допомогу.

У 2014-му репутації президента Баварії було завдано могутнього удару. Його звинуватили в ухилянні від податків. Фігурувала сума в 3 мільйони євро. Сподіваючись на пом’якшення покарання, Хьонесс зізнався, що насправді приховав аж 15 "лимонів". А після допиту його бухгалтерів сума зросла до астрономічних 27 мільйонів!

Вирок – позбавлення волі терміном на 3 роки і 6 місяців. Хьонесс був змушений покинути пост президента клубу, його виключили із Залу слави німецького спорту. У лютому 2016-го Улі достроково вийшов на волю, відсидівши лише половину свого терміну. Баварія повернула клубній легенді (нехай і з підмоченою репутацією) високу посаду.

15-го листопада 2019-го року завершилася велика епоха Хьонесса в Баварії. Улі пішов з поста президента клубу, передавши кермо Герберту Гайнеру. Син м'ясника перетворив Баварію у світовий бренд і гегемон на внутрішній арені. Він зробив клуб таким, яким ми знаємо його сьогодні. Хьонесс не був безгрішним, але заради Баварії та її "сім'ї" не зупинявся ні перед чим. Він – герой "зірки півдня". Під час проводів Улі на фактичну пенсію (він залишився членом наглядової ради) учасники зборів влаштували довжелезну овацію, а сам менеджер не стримав сліз.

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Коли у 18-річному віці в мене почало випадати волосся, я використовував спеціальний гель і не мив голову три місяці. Думав, допоможе.

Коли ми тренувалися у 70-х – а мова йде про Баварію з Беккенбауером, Гердом Мюллером, Майєром та іншими великими гравцями, – там були всього два-три журналісти і жодної телекамери чи радіомікрофона! З понеділка по середу – взагалі жодної людини, за кілька днів до гри – пара-трійка. Не більше. А зараз ми щодня проводимо прес-конференції, на які приходить хтось із гравців або головний тренер, і на них присутні мінімум 35 осіб – менше не буває ніколи.

Мій перший робочий день в Баварії на посаді менеджера тривав дві години. Прочитав правила поведінки працівників клубу – більше зайнятись було нічим. Там не існувало ніякого бізнесу.

Ми – у повній дупі. Пора звідти вибиратися. Розпочнемо в суботу.

Якщо тебе хоча б раз влаштує друге місце, можеш закінчувати зі спортом.

Я мав 30 років для того, щоб збільшити бюджет Баварії з 12 мільйонів марок до 350 мільйонів євро.

Кілька років тому я сказав, що ми досягли фінансового максимуму. Я помилявся. Якщо Баварія або Борусія куплять у свої команди китайських футболістів, близько 300 мільйонів китайців спостерігатимуть за грою в інтернеті і заплатять за це, скажімо, по 1 євро, тоді ми отримаємо абсолютно нову ситуацію. 300 мільйонів євро за один день! Я переконаний, що скоро ми побачимо трансфери за 150 або 200 мільйонів євро.

У світі немає жодного гравця, який би коштував 100 мільйонів євро. Я б не пішов на такий трансфер, навіть якби у мене були гроші. Це занадто великі витрати. Неймар же не став найкращим гравцем світу, перейшовши в ПСЖ за 222 мільйони євро.

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Чесно кажучи, усе це потрібно зупиняти. Тривалий час ми боялись агентів, гравців... Настав час сказати – досить.

Найкращий голкіпер Німеччини повинен належати Баварії.

За 50 мільйонів євро ви отримаєте тільки одну ногу Рібері.

Мені начхати, з яким рахунком програла команда. Факт залишається фактом: ми програли, а решта – до лампочки.

Матчі Баварії з Реалом завжди особливі.

Грати проти Реала – це грати проти однієї з найкращих команд світу. Якщо у твоєї команди кепський день, то шансів практично немає.

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МЮ чи Ман Сіті? Ці парубки з Абу-Дабі хоча б радіють, коли їхня команда перемагає, стежать за футболом, а містер Глейзер у своєму житті ніколи не бачив футбольного м'яча. Про що тут ще говорити?

Навіть люди, які не люблять Баварію, визнають, що в питаннях порядності, чистоти підходу до справи, я б сказав, спортивності, ми є зразком для інших.

Якщо Клінсманн – Обама, то я – мати Тереза.

Дякувати Богу, ми живемо не в Росії. Це там планують на п'ятирічку вперед. У нас же все простіше: ми захотіли спробувати інший шлях – і зробили це.

Ми в Німеччині дуже старанно критикуємо Росію, говорячи про неї принизливі речі. Я прекрасно усвідомлюю, що в Росії живуть і працюють не тільки добрі люди. Однак доцільно було б працювати разом з росіянами та США над вирішенням світових проблем.

Якщо Європа, Америка і Росія співпрацюватимуть, багато проблем швидко вирішаться. А нинішня ситуація не сприяє покращенню становища. В одній тільки Німеччині багато років сильні антиросійські настрої, що я вважаю абсолютно неправильним.

Шалено дратуюся, коли щотижня заправляю своє авто бензином. Вся ця нафтова мафія висмоктує гроші з наших гаманців, щоб витрачати їх на футболістів. Мафія править світом і керує цінами на пальне. Це все через містера Абрамовича, і це викликає у мене огиду. Ми повинні перемагати такі команди, як Челсі, на футбольному полі, щоб компенсувати несправедливість.

По-перше, у Баварії є почуття власної гідності, і вона нізащо не скористається чужою бідою. По-друге, даруйте за грубе слово, ми не хотіли мати нічого спільного з тими, хто по вуха в лайні.

20 років тому я думав, що створення Євроліги буде панацеєю, але тепер визнаю, що помилявся. Матч Баварія – Нюрнберг для мюнхенців однаково цікавіший, ніж Баварія – Спарта (Прага).

Коли 20 років тому я йшов на "Октоберфест", то міг напитися, і ніхто б про це не дізнався. Більше того, нікому це не було б цікаво. А тепер, якщо перейду під час "Октоберфесту" з одного бару в інший, за цим стежитимуть 20 телекамер, а в газетах з'явиться 50 фотографій.

Я був поганцем і свинею. Я приховав 30-35 мільйонів від держави? Так, але намагатимуся виплатити все, що зможу. Не збираюся виходити на пенсію. Сподіваюся, ми ще зустрінемося в доброму здоров'ї.

Автобіографія? Якщо я напишу правду про все, що пережив, то вийде томів десять, а після публікації цієї книги мені доведеться емігрувати в Австралію.

Баварія – танкер, який повинен рухатися лише вперед, не оглядаючись в сторони. Ми ніколи не робили диких речей, але завжди залишалися одними з найкращих на футбольному полі.

Я служитиму Баварії, поки буду дихати. Це був прекрасний період. Ось і все, час прощатися настав.

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