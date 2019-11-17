Главные новости футбола 16 ноября: Германия вышла на Евро-2020, Украина готовится к заключительному матчу отбора

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Дания и Швейцария вышли на Евро-2020, Италия забила 9 голов Армении – известны уже 19 участников финальной частиЕвро-2020 — 18 нояб 275
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Жеребьевка Евро-2020: Украина и другие сборные уже знают круг соперников – у нас узкий выбор, у Роналду группа смертиЕвро-2020 — 18 нояб 4412
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"Беседин шокировал Маракану". Сербские СМИ – о холодном душе, уроке от своих фанов для украинцев и любви к ШевченкоЕвро-2020 — 18 нояб 2388
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"Збірній України не потрібно співати дифірамби": Мирон Маркевич – про наші проблеми і ймовірний матч із РосієюСборная Украины — 18 нояб 2048
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Евро-2020: сборная Украины провела лучший отборочный турнир в своей историиЕвро-2020 — 17 нояб 275