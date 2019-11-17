Главные новости футбола 16 ноября: Германия вышла на Евро-2020, Украина готовится к заключительному матчу отбора

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 16 ноября.

Сборная Украины

Сербия – Украина: "сине-желтые" совершили традиционную предматчевую прогулку.

Украина победила Албанию в матче отбора Евро-2020 U-17 – "желто-синие" в шаге от выхода в элит-раунд.

Ротань потерял трех игроков перед спаррингом молодежных команд Украины и Азербайджана.

Евро-2020

Германия и Австрия пробились на Евро-2020, братья Азары нокаутировали Россию, а Словения с Вербичем потеряла все шансы.

Нидерланды квалифицировались на Евро-2020, расписав выездную ничью с Северной Ирландией.

Хорватия осуществила камбэк в матче против Словакии и вышла на Евро-2020.

Эксклюзивы "Футбол 24"

Шевченко заслужив на шанс у топ-клубі, або Чому його відхід зі збірної України – питання часу.

"Датский Роббен", который стал палачом Украины – он огорчил чемпионов мира, Ротаня и Арену Львов.

"Кажу гравцям: "зніміть труси і я подивлюся, чи є у вас яйця". У половини – немає": брутальна роль геніталій у футболі.

"Ми – у повній дупі. Пора звідти вибиратися". Улі Хьонесс вижив в авіакатастрофі, відсидів у тюрмі та тролить Росію