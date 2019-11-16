Брати Азари нокаутували Росію у матчі відбору на Євро-2020, Словенія з Вербічем чіпляється за примарний шанс

Відбулися чергові матчі 9-го туру кваліфікації на чемпіонат Європи-2020. Читайте звіт на "Футбол 24".

Євро-2020. Кваліфікація

Група I

Кіпр – Шотландія – 1:2

Голи: Ефрем, 47 – Крісті, 12, МакГін, 53

Росія – Бельгія – 1:4

Голи: Джикія, 79 – Азар Т., 19, Азар Е., 33, 40, Лукаку, 73

Сан-Маріно – Казахстан – 1:3

Голи: Бернарді, 77 – Зайнутдінов, 6, Суюмбаєв, 23, Щоткін, 27

Група Е

Азербайджан – Уельс – 0:2

Голи: Мур, 10, Вілсон, 34

Група G

Словенія – Латвія – 1:0

Гол: Тарасовс, 53 (авт)

Австрія – Північна Македонія – початок о 21:45

Ізраїль – Польща – початок о 21:45

Група С

Німеччина – Білорусь – початок о 21:45

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У стартовому матчі ігрового дня зустрічалися команди, які вже ні на що не претендують. Шотландія та Кіпр втратили усі шанси на подолання групового етапу ще у позаминулому турі відбору. Фактично це був поєдинок за третє місце в групі C.

Британці вийшли вперед на 12-й хвилині завдяки голу Раяна Крісті. Одноклубник Мар'яна Шведа в Селтіку вперше забив у складі національної команди. Кіпр відігрався на старті другого тайму зусиллями Георге Ефрема, якому вдався класний удар після розіграшу штрафного. Однак вже за 5 хвилин Джон МакГін знову вивів гостей вперед. Фінальний свисток зафіксував перемогу Шотландії, яка набрала 12 очок і тепер випереджає Кіпр на 2 залікових пункти.

У матчі лідерів групи I Росія на власному полі розгромно поступилася Бельгії. Перемогу "дияволам" принесли голи братів Азарів (Еден оформив дубль) та Ромелу Лукаку, за господарів забив Джикія. А у поєдинку аутсайдерів квартету Казахстан без проблем впорався із Сан-маріно – 3:1.

У групі G Словенія відчайдушно намагається зачепитися за плей-офф. Команда Беньяміна Вербіча вдома мінімально перемогла Латвію. Єдиний гол у пасив записав півзахисник прибалтів Ігор Тарасовс. Для потрапляння на Євро Словенії потрібно розраховувати на дві поразки Австрії, а сама мусить вдруге у поточному відборі обіграти Польщу.

Найцікавіша турнірна ситуація у групі E, де досі на вихід у фінальну частину євротурніру претендують відразу чотири команди. Уельс переміг Азербайджан і перемістився на третю сходинку. У завершальному турі британці зіграють проти Угорщини, у якої всього на один заліковий пункт більше.