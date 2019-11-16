Україна перемогла Албанію в матчі відбору Євро-2020 U-17 – "жовто-сині" за крок до виходу в еліт-раунд

Підопічні Олександра Петракова впевнено перемогли однолітків з Албанії в рамках кваліфікації на Євро-2020 U-17.

Євро-2020 (U-17), 1-й кваліфікаційний раунд, група 8

Україна U-17 – Албанія U-17 – 2:0

Голи: Шостак, 57, Мампасі, 84

Україна здолала Грузію в стартовому матчі відбору Євро-2020 U-17 – бенефіс таланта Динамо, який стажувався в Німеччині

У першому таймі звітного поєдинку гравцям обох команд не вдалося забити бодай один м'яч, тому все мало вирішитися вже після перерви. На 57-й хвилині українці відкрили рахунок завдяки зусиллям карпатівця Дмитра Шостака, а наприкінці матчу гравець Шахтаря Марк Мампасі подвоїв перевагу "жовто-синіх".

Після двох турів підопічні Олександра Петракова набрали 6 очок і вийшли на перше місце у своїй групі. Португалія, яка в першому турі розгромила Албанію, проведе свій матч проти Грузії пізніше.

Україні U-17 потрібно фінішувати на одній з перших двох сходинках групи, щоб пробитися в еліт-раунд відбору. Якщо сьогодні Португалія обіграє Грузію, то "жовто-сині" достроково вийдуть з групи, а в завершальному матчі саме у грі проти "селесау" вирішать долю першого місця.