Захисник Динамо Ілля Забарний та хавбек Шахтаря Михайло Мудрик припинили боротьбу за звання найкращого молодого гравця у 2021 році.

Tuttosport оголосив фінальну двадцятку, яка побореться за премію Golden Boy-2021. У ній не знайшлось місця ні Мудрику, ні Забарному. Останній певний час навіть лідирував у голосуванні.

Педрі, Беллінгем, Грінвуд та інші: відомі претенденти на звання найкращого молодого гравця

Перелік фіналістів: Карім Адейємі (Зальцбург), Джуд Беллінгем, Джованні Рейна (обоє – Борусія Д), Едуардо Камавінга (Реал), Шарль Де Кетеларе (Брюгге), Гаві, Педрі (обоє – Барселона), Браян Хілль (Тоттенхем), Раян Гравенберх, Юрр’єн Тімбер (обоє – Аякс), Мейсон Грінвуд (МЮ), Даніель Мальдіні (Мілан), Джамал Мусіала (Баварія), Нуну Мендеш (ПСЖ), Роберто Пікколі (Аталанта), Єремі Піно (Вільяреал), Родріго (Реал), Букайо Сака (Арсенал), Вілліам Саліба (Марсель) та Флоріан Вірц (Байєр). Проголосувати за свого фаворита можна тут.

Офіційне оголошення переможця відбудеться 13 грудня на гала-концерті в Турині. Минулого року тріумфатором став Ерлінг Холанд із Борусії Дортмунд.

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