Дніпровський клуб на фоні літніх чуток про відхід Артема Довбика активно зайнявся пошуками потенційної заміни. На радарах опинився форвард Курітіби.

Найкращий бомбардир чемпіонату Бразилії U-20 Луїзао зацікавив дніпрян на фоні ймовірного трансферу Довбика в інший клуб, повідомляє Globo.

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"Спортклубівці" навіть робили пропозицію щодо 18-річного нападника наприкінці вересня, але успіхом це не увінчалось. Також у послугах Луїзао був зацікавлений Фламенго. Щоправда, футболіст вирішив залишитись у Курітібі і незабаром має підписати новий контракт до 2024 року.

До слова, Луїзао виступає за молодіжку "Славного". У першій команді форвард провів лише один поєдинок.

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