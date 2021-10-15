Відбулись чотири матчі кваліфікації у Південній Америці на Мундіаль 2022 року. Результати дізнавайтесь на Футбол 24.

ЧС-2022, відбір

Аргентина – Перу – 1:0

Гол: Мартінес, 43

Колумбія – Еквадор – 0:0

Чилі – Венесуела – 3:0

Голи: Пульгар, 18, 32, Бреретон, 73

Бразилія – Уругвай – 4:1

Голи: Неймар, 10, Рафінья, 18, 58, Барбоса, 83

До Мессі і Ко в гості завітав Перу. Підопічні Скалоні взяли гру під свій контроль, що конвертувалось у гол на 43 хвилині. Моліна на правому фланзі обстукався з де Паулем і прострілив у центр штрафного, передачу чудово замкнув Мартінес. Перу міг відігратись по перерві, але Йотун з пенальті влучив у поперечку. Аргентина забила вдруге, але гол Гвідо Родрігеса скасували. "Альбіселесте" у підсумку втримали перемогу та набрали 25 очок (2 сходинка).

Чилі розпочав шалено – ще до перерви дубль оформив Пульгар після подач з кутового. Венесуала відповідала не надто гострими атаками, головним натхненником яких був форвард Динамо Ерік Рамірес. Зрештою, Чилі довів рахунок до розгромного – це Бреретон реалізував вихід віч-на-віч.

Еквадор і Колумбія розійшлись миром. По черзі команди виручали кіпери – Оспіна і Домінгес, а на 90+11 хвилині Еквадор врятував VAR. Міна забив, але після повтору арбітри побачили гру рукою.

А от Бразилії вдалось легко розтрощити Уругвай. До 18 хвилини "селесао" вели у рахунку 2:0. Спершу Неймар чудово замкнув передачу з глибини, обігравши кіпера, а Рафінья вчасно опинився на дальній стійці й влучив у порожні ворота. По перерві Рафінья вже був з дублем, а Уругвай відповів лише голом Суареса. Крапку поставив Барбоса з передачі Неймара. Бразилія набрала 31 очко і зберегла впевнене лідерство.

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