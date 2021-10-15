"Якщо вони дають чесні результати, то будь-яка лабораторія після того, як виявлено позитивний тест на COVID-19, автоматично вносить його в базу МОЗ. За моєю інформацією, у цій базі немає не лише жодного воротаря Руха, але і взагалі жодного прізвища гравця цієї команди. Тому тепер подивимося, як з цим розбереться УПЛ і КДК УАФ. У понеділок будуть передані всі наші офіційні запити щодо цієї теми.

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Якщо зараз Рух заднім числом введе хворих у базу – будуть розбиратися. Стовідсотково заявляю, що станом на 13 жовтня їх там не було. Нехай далі розбирається КДК УАФ. Ми маємо намір у цьому питанні домагатися правди. Я хочу, щоб була справедливість. Якщо два футболісти отримали травми і не відновилися, це не означає, що треба скасовувати гру. Ми грали з Чорноморцем без центру поля, у нас не було трьох футболістів. Але ми не плакали і вийшли на поле. Просто грали в футбол.

Підозрюю, що Рух сфальсифікував тести на COVID-19. Нехай КДК розбереться. Там все просто і зрозуміло. Досить зробити запит на реєстр хворих на туберкульоз в МОЗ. Два варіанти: або ці тести ліві, або вони домовилися з лікарями, щоб не вносити ці прізвища в базу, тому що їх потім треба з цієї бази виводити. Якщо лікарі пішли на "заморочки", то це кримінальна відповідальність. Хтось за це сяде у в'язницю. Зараз з цим жорстко. Тому подивимося, що буде далі. Хтось за це відповість точно.

На перенесення матчу на інший день, звичайно ж, ми не згодні. Якщо всі будуть поводитися так, як Рух, – ми будемо грати чемпіонат два роки. Так будь-хто зможе надсилати папери в УПЛ і переносити матчі. Я теж скажу, що у мене в колективі дизентерія, зніму відео, що команда в лікарні і перенесу гру. Це ж не важко зробити, правильно? Але ми не такі. Ми грали, граємо і будемо грати. Нехай з U-19, але зіграємо, як це, до речі, робила Олександрія. У них було п'ять футболістів з U-19 і вони грали з нами.

Вийшло, що нас навіть не поставили до відома і перенесли гру. Хто за це відповість? Подивимося, чи до всіх клубів застосовується закон і регламент, чи є обрані, яким можна робити все, що вони хочуть. Знаємо, що Оріховський і Федорчук отримали травми. Оріховський захворів нібито 29 вересня. Але за цей час вже міг вилікуватися. Але не відновився. У підсумку вони вирішили, що через двох осіб можна скасувати гру і написати лист в УПЛ. Подивимося, як УАФ і УПЛ ставляться до клубів", – сказав Поворознюк у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, у львівській команді стався спалах COVID-19 – тести одразу 7 гравців основи виявились позитивними. Також були виявлені випадки захворювання і у молодіжній команді. Рух відправив гравців на самоізоляцію, а найближчий матч проти Інгульця офіційно перенесли.

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