"Ентоні Тейлор ухвалив правильне рішення, ґрунтуючись на існуючому правилі і його офіційній інтерпретації. Гравець навмисно втрутився, щоб зіграти в м'яч, суперник не втручався. Однак цей випадок показує нам, що поточна інтерпретація правила, схоже, суперечить суті правила, яке полягає в тому, щоб не дозволити будь-якому гравцю скористатися перевагою положення поза грою.

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Позиція УЄФА така, що є способи поліпшити трактування правил, привести її у відповідність з цілями правила офсайду і духом гри. Я вже зв'язався з колегами з ФІФА і IFAB (організація, яка регулює футбольні правила, – прим.) і обговорю можливі рішення на наступному засіданні", – наводить слова Розетті Sky Sports.

Нагадаємо, Франція здолала Іспанію в фіналі Ліги націй (2:1), а вирішальний гол забив Мбаппе, який перебував у офсайді на момент передачі. Втім, все змінив Ерік Гарсія, який намагався перехопити м'яч – Кіліан через це вже не перебував у положенні поза грою.

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