Форвард Бенфіки та збірної України Роман Яремчук, здається, досі перебуває на радарах гранду італійського футболу.

Мілан у поточному сезоні переслідує епідемія травм. Через проблеми зі здоров'ям у Златана Ібрагімовіча та Олів'є Жиру "россонері" розглядають варіант із підписанням українця, повідомляє Calciomercatonews.

Зазначається, що трансфер може відбутись вже у найближче трансферне вікно. Бенфіка хоче виручити за Яремчука мінімум 25 мільйонів євро. Щоправда, ця сума до зими ще може збільшитись, якщо Роман надалі результативно гратиме. Зараз Transfermarkt оцінює форварда в 17,5 млн євро.

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Роман Яремчук лише влітку перебрався з Гента в Бенфіку. Відтоді 25-річний гравець збірної України провів у футболців "орлів" 11 поєдинків, відзначився чотирма голами й стількома ж асистами. Вже у середу, 20 жовтня, на Яремчука і Ко очікує двобій Ліги чемпіонів проти Баварії.

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