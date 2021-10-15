У матчі 11-го туру "гірники" досхочу познущались над "мужиками". Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Донецький Шахтар забив у ворота Зорі вже на 11-й хвилині. Казаков у спробі вибити м'яч головою відкинув на хід Фернандо – бразилець зблизився з голкіпером луганців і пробив поміж його ніг. В середині тайму Педрінью результативно добив сферу після чергової атаки "гірників", а згодом Фернандо оформив дубль.

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По перерві Гладкий запалив надію у серцях вболівальників Зорі, покаравши Бондаря за помилку біля свого штрафного. Але фортуна цього вечора була на боці "помаранчево-чорних" – під кінець матчу Тете оформив дубль і віддав гольовий пас на Сікана.

Перемога дозволила Шахтарю зрівнятись за очками з Динамо і випередити киян у турнірній таблиці за рахунок кращої різниці забитих і пропущених голів.

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