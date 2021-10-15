Збірна України може потрапити у плей-офф відбору до ЧС-2022 – вже відома дата жеребкування.

Жеребкування поєдинків у рамках плей-офф відбору до ЧС-2022 відбудеться 26 листопада у Цюриху. Початок церемонії о 17:00, повідомляє речник Польського футбольного союзу Якуб Квіатковскі у своєму твіттері.

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За 3 путівки на ЧС-2022 змагатимуться 12 команд. Плей-офф складатиметься з трьох шляхів – по 4 команди в кожному. Учасникам належить зіграти по одному матчу в півфіналі та фіналі. Команди, які в рейтингу других команд відбору матимуть кращі показники, проведуть півфінал на домашньому стадіоні, а от господар фіналу визначиться за допомогою жеребкування.

Нагадаємо, збірна України наразі посідає друге місце у групі D з 9 очками в активі, проте команду Олександра Петракова можуть обігнати Боснія і Герцеговина або Фінляндія, які мають очну зустріч у запасі. Доля "синьо-жовтих" у відборі на ЧС-2022 визначиться 16 листопада, коли наша національна команда зіграє останній матч групового етапу на виїзді проти Боснії та Герцеговини.

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