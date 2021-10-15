"Ця інформація не відповідає дійсності. У Реал потрапляють обрані. Звичайно, дуже приємно, що вихованець Металіста є гравцем мадридського клубу. Бажаємо Андрію завоювати місце в основному складі європейського гранда і збірної України.

Металіст готує повернення Луніна в Україну – ЗМІ назвав суму трансферу

Металіст робить великий акцент на підготовку і виховання молодих футболістів – для цього президентом нашого клубу Олександром Ярославським створені прекрасні умови. Побудовано 14 сучасних полів останнього покоління, а 23 жовтня відбудеться відкриття академії футболу Металіст", – сказав Красніков у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, сьогодні у ЗМІ з'явилась інформація про інтерес Металіста до Луніна – харків'яни буцімто були готові викласти за гравця "вершкових" 4 млн євро.

До слова, контракт українця з Реалом розрахований до 2024 року. У поточному сезоні Андрій Лунін ще не провів жодного офіційного матчу і є дублером Тібо Куртуа.

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