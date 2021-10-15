Поєдинок між Шахтарем і Зорею відкривав програму 11-го туру УПЛ. Дивно, чому центральний матч поставили на п'ятницю, та ще й на 17:00 – внаслідок цього рішення частина вболівальників не могла прийти на НСК "Олімпійський", та і загалом після збірних лідерам прийнято давати зайвий день відпочинку. Особливо неприємно такий розклад виглядав для донеччан, яким потрібно було провести ротацію й тримати у голові зустріч з Реалом у ЛЧ.

Роберто Де Дзербі доволі неочікувано залишив у основі Матвієнка, переставивши його на позицію лівого фулбека. В центрі оборони вийшли Бондар і Марлон, Степаненка в опорній зоні замінив Майкон, а в центрі атаки не знайшлося місця Сікану – алленаторе довірився Фернандо. Крім того, у ворота нарешті повернувся Трубін.

Склад Зорі здивував сильніше. По-перше, у заявці не опинилося Кочергіна. По-друге, на правому фланзі оборони з'явився Казаков, який взагалі-то є центральним півзахисником – хоча в запасі були і Руфаті, і Фаворов. По-третє, в старті луганців вийшли одразу чотири нападники – Шахаб і Гладкий працювали на вістрі, Громов діяв на лівому фланзі, а Сайядманеш грав правого вінгера.

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Гості одразу пустили в хід свою головну зброю, почавши високо пресингувати "гірників". Вже на 1-й хвилині тиск Зорі вилився у обрізку Трубіна, після якої Сайядманеш обігрався з Гладким і пробив з-за меж штрафного. Вийшло занадто високо. Шахтар відповів гостріше: на 3-й хвилині Педрінью п'яткою виводив Фернандо віч-на-віч з голкіпером (але там зафіксували офсайд), а на 5-й Фернандо отримав шикарну діагональ і знову вивалився на побачення з Мацапурою – втім, Дмитро парирував його удар. Марлос зачепився за відскок і пробив з близької відстані у порожні ворота, однак на лінії м'яч зупинив Снурніцин.

Третій ривок сам на сам прилетів вже на 11-й хвилині. Цього разу підопічні Віктора Скрипника самі допомогли гранду: Трубін виконав удар від воріт, м'яч долетів до задньої лінії Зорі, а Казаков у спробі вибити його головою зробив скидку на хід Фернандо – бразилець же зблизився з кіпером і покотив м'яч поміж його ніг. 1:0!

Зоря огризнулася непоганим штрафним у виконанні Булеци (повз ворота) та двома дуже неточними ударами у виконанні Шахаба. Це були останні моменти гостей у першому таймі, хоча у ньому не пройшло і 25 хвилин. На цьому проблеми луганців не завершились – Вернидуб отримав травму й покинув поле. Замість нього довелося випускати Імерекова.

Шахтар після першого голу продовжив володіти ініціативою, але хвилин з 10 команда не підіймала оберти. Зорі навіть дозволяли високо пресингувати, однак на 28-й хвилині затишшя порушив другий гол донеччан. Фернандо пройшов Казакова й виконав діагональ на Марлоса, той запустив передачу під простріл Додо, а його на лінії воротарського спробував замкнути все той же Фернандо. Дотик Казакова у підкаті не дозволив бразильцю пробити, але м'яч прилетів у ноги Педрінью. Той з метру розстріляв порожній кут воріт. 2:0!

На фіксацію голу VAR витратив приблизно дві хвилини, а ще через шість Шахтар провів третій гол. І знову відзначився Фернандо – після відбирання на чужій половині господарі провели комбінацію, в завершенні якої Педрінью вивів Педро віч-на-віч з Мацапурою. Той легко переграв Дмитра. 3:0.

На 39-й Педрінью міг і четвертий гол провести, опинившись за лінією оборони в центрі поля й вискочивши на побачення з голкіпером, однак перекинути Мацапуру йому не вдалося. Крім того, на 45-й чергова атака "гірників" з прострілом вздовж лінії воротарського завершилась фолом проти Додо, за який призначили пенальті, але VAR помітив у епізоді офсайд. Зрештою, відпочивати команди відправились за рахунку 3:0.

У роздягальні Роберто Де Дзербі провів подвійну заміну, випустивши Ісмаїлі та Мудрика замість Марлона та Фернандо. Відповідно, в центр оборони в пару до Бондара перейшов Матвієнко. Віктор Скрипник, своєю чергою, змушений був зняти Назарину, замість якого вийшов правий фулбек Фаворов. Цвек піднявся в опорну зону, однак Денис не пішов на свою рідну позицію, почавши грати в центрі захисту.

Шахтар продовжив домінувати і на старті другого тайму. Якщо до перерви трендом "гірників" стали виходи віч-на-віч, то тепер команда почала обстрілювати каркас воріт – так, на 55-й Педрінью влучив у поперечку, замикаючи простріл від Додо, а на 60-й у неї ж після класної комбінації зарядив Мудрик. Зоря огризнулася навісом Казакова на лінію воротарського, однак Гладкий нормально пробити головою не зумів.

Нічого не віщувало голу луганців, однак на 63-й хвилині гостям вдалося відродити інтригу. В цьому допоміг Бондар, якого при виносі накрив Гладкий. Валерій подарував Олександру м'яч, ледве наздогнавши нападника у штрафному, а там Гладкий поставив корпус і пробив у ближній кут – 3:1! Втім, на цьому гострота у виконанні луганців завершилась. Шахаб пробив одного разу з-за меж штрафного, але це було настільки неточно й неправильно в тактичному плані, що іранця разом з Громовим замінили на 72-й хвилині. На поле вийшли Овусу та Крістіан.

За хвилину до цієї заміни всі питання щодо переможця були зняті остаточно. Алан Патрік виконав розрізну передачу на хід Маркосу Антоніо, а той дочекався підтримки Марлоса й запустив пас на лівий край карного майданчика. Вінгер, обігравши Мацапуру, з гострого кута підсік м'яч на дальню стійку під замикання Тете – 4:1. На 75-й Тете міг і дубль оформити, потужно вистріливши з дистанції, однак його гол скасували через офсайд.

Втім, уникнути п'ятого гола Зорі не вдалося. Його на 80-й хвилині забив Сікан, який вийшов на заміну й замкнув простріл Тете красивим ударом п'яткою. В компенсований же час прилетів і шостий м'яч – це Тете пробив у ближній кут після вривання Ісмаїлі у штрафний на дриблінгу. 6:1. Шахтар громить луганців і наздоганяє Динамо у турнірній таблиці УПЛ.