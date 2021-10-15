Головний тренер киян Мірча Луческу визначився з футболістами, які зможуть зіграти у матчі 11-го туру УПЛ проти "містян".

Як відомо, вже завтра, 16 жовтня, Динамо проведе виїзний матч Прем’єр-ліги проти Львова. Сьогодні по обіді команда вирушила до міста Лева, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Мірча Луческу на поєдинок з "містянами" взяв з собою 21 футболіста.

Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет.

Захисники: Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Томаш Кендзьора, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Володимир Шепелєв, Олександр Андрієвський, Карлос Де Пена, Вітінью, Беньямін Вербіч, Богдан Лєднєв.

Форвард: Владислав Супряга.

До слова, у Львові динамівці зупиняться у готелі Nobilis, а після матчу повернуться до Києва.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться на Арені Львів – початок зустрічі о 17:00.

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