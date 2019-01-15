Головні новини футболу 14 січня: Ман Сіті скоротив відставання від Ліверпуля, трансфер Соля в Динамо близький до зриву

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 14 січня.

Україна

Карпати під керівництвом нового тренера Фабрі розпочали підготовку до весняної частини УПЛ. Стало відомо, що одразу четверо відомих гравців можуть не поїхати на збори у Туреччину. До слова, ми підготували матеріал про новоспеченого наставника "левів".

Також з відпустки вийшли Шахтар та Зоря. Луганський клуб повідомив, що захисник Олександр Сваток переведений у дубль через відмову продовжувати контракт, а Василь Прийма покине команду.

УЄФА підтвердив, що матч 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Айнтрахт пройде у Харкові на ОСК Металіст. Донецький клуб ще раніше розпочав реалізацію квитків на поєдинок.

Трансфери

Динамо може не підписати Франа Соля – попри практично завершений трансфер Віллем II несподівано відмовився відпускати нападника за більш ніж 3 млн євро. Сам іспанський форвард вже заявив, що розчарований таким рішенням клубу.

Волинь підсилилась двома гравцями Львова, а СК Дніпро-1 оголосив про перехід одразу трьох виконавців, серед яких захисник Динамо Зураб Очігава.

Бешикташ планує підписати Євгена Коноплянку на правах оренди до завершення поточного сезону.

Європа

В заключному поєдинку 22 туру АПЛ Манчестер Сіті легко переміг Вулверхемптон та скоротив відставання від Ліверпуля до 4 очок. Давід Сілва встановив клубний рекорд за кількістю матчів в АПЛ, а Олександр Зінченко не потрапив навіть до заявки. До слова, українець заявив, що хоче залишитись у команді Хосепа Гвардіоли.

Також в АПЛ сталася ще одна тренерська відставка – аутсайдер Хаддерсфілд попрощався з Девідом Вагнером.

Визначились всі учасники 1/4 фіналу Кубка Італії – боротьбу за трофей продовжують всі гранди.

"Футбол 24" підсумував основні події європейського вікенду.