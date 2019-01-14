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Зоря попрощається з Приймою, Сватка перевели у дубль

13:31 231 Читать на русском
Зоря попрощається з Приймою, Сватка перевели у дубль
Олександр Сваток / Фото: соцмережі

Луганська Зоря повідомила про кадрову ситуацію в клубі.

Луганська Зоря припинить спвіпрацю із захисником Василем Приймою, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Захисник Олександр Сваток переведений у дубль. Сілас та Богдан Михайличенко працюють з першою командою. Дмитро Хомченовський та Рафаель незабаром приєднаються до партнерів. Також луганчани планують підписати нових виконавців.

Вже 20 січня Зоря вилетить до Туреччини, де відбудеться перший навчально-тренувальний збір. Дати збору: 20 січня – 3 лютого. Потім луганчани повернуться в Україну, де отримають три вихідних дні, а вже 7 лютого знову вилетять до Туреччини, де пробудуть до 22 лютого і прилетять на гру з Динамо, яка запланована на 23 лютого.

Протягом обох зборів Зоря проведе 8 спарингів.

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Василь Прийма Василь Прийма Олександр Сваток Олександр Сваток Зоря Зоря
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