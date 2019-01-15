Манчестер Сіті без Зінченка розгромив Вулверхемптон

Манчестер Сіті завдяки дублю Габріела Жезуса та автоголу Конора Коуді оформив розгромну перемогу над Вулверхемптоном в рамках 22-го туру АПЛ.

Чемпіонат Англії 2018/2019, 22-й тур

Манчестер Сіті – Вулверхемптон – 3:0

Голи: Жезус, 10, 40, Коуді, 78 (автогол)

Вилучення: Болі, 19

Пеп Гвардіола після кубкових матчів, в яких Олександр Зінченко виходив у старті, на поєдинок АПЛ проти Вулверхемптона вирішив залишити українця поза заявкою. Перший тайм зустрічі вийшов досить динамічним, але реально класних моментів у ньому було не так вже й багато. У гостей за весь цей час була лише одна перспективна контратака, яку розігнав Хіменес і яку Хонні завершив передачею з лівого краю штрафного на Жоту – втім, Діогу не встиг до м'яча. У Сіті все було трохи веселіше, адже після рівного початку Сане та Жезус перетворили першу ж небезпечну атаку в гол: Лерой на 10-й хвилині увірвався у карний майданчик та прострілив, а Габріел замкнув у вже порожні ворота – 1:0.

На 19-й хвилині Вулверхемптон залишився у меншості після грубого фолу Болі, якого арбітр Крейг Поусон без вагань покарав прямою червоною карткою. Після цього сила Сіті стала інфернальною: так, до 34-ї хвилини господарі тримали м'яч 81% ігрового часу, а під кінець тайму в них була трикратна перевага за кількістю передач. За цей проміжок Жезус та Стерлінг втратили по можливості для голу, однак на 39-й Рахім увірвався у штрафний та отримав по ногах від Беннета. Арбітр одразу ж призначив пенальті, а Жезус точним ударом з "точки" оформив дубль – 2:0.

Перші 25 хвилин другого тайму вийшли сухими й нудними. Сіті збільшував кількісні та якісні статистичні показники, однак реальних моментів було небагато – хіба що кілька неточних ударів у виконанні Фернандінью та Де Брюйне, а також нівельований голкіпером перспективний вихід Стерлінга віч-на-віч. Окремо слід виділити Давіда Сілву, який проводив рекордний для клубу 267-й матч у футболці Манчестер Сіті – іспанець шикарно розвертав атаки та при заміні заслужив на оплески стадіону й персональні банери. Гості ж про таке могли лише мріяти, адже на 70 хвилину вони горіли супернику за показниками гольових епізодів з рахунком 14-1.

Зрештою, тиск "містян" оформився у розгром. На 77-й хвилині його передвісником став удар Де Брюйне з лінії штрафного, який з нижнього кута витягнув Руї Патрісіу. Через хвилину він вже витягував м'яч із сітки: Кевін Де Брюйне подав з лівого флангу, а Конор Коуді при спробі вибити круглого зрізав його у власні ворота – 3:0. Після цього у господарів виникло ще кілька небезпечних моментів та ударів, але забити четвертий їм не вдалося.

Таким чином, Манчестер Сіті набрав 53 очки та скоротив відставання від Ліверпуля, який лідирує в турнірній таблиці, до чотирьох пунктів. Вулверхемптон же залишився на 11-й позиції з 28 заліковими балами.