toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ВУЛВЕРХЕМПТОН ДИНАМО

Давід Сілва встановив рекорд Манчестер Сіті за кількістю матчів в АПЛ

14 січня 23:41 170 Читать на русском
Давід Сілва встановив рекорд Манчестер Сіті за кількістю матчів в АПЛ
Давід Сілва встановив рекорд Манчестер Сіті

Поєдинок Манчестер Сіті проти Вулверхемптона став рекордним для хавбека Давіда Сілви в АПЛ.

Іспанець вийшов у стартовому складі "містян" на поєдинок 22 туру АПЛ проти "вовків". Цей матч став 267 для Сілви у футболці Манчестер Сіті в англійський Прем'єр-лізі, що є новим клубним рекордом.

Зінченко розповів про оригінальну систему штрафів у Манчестер Сіті

У складі Сіті Давід встиг тричі тріумфувати в АПЛ та Кубку Англії, а також двічі перемагав у Суперкубку.

Контракт іспанця з "містянами діє до червня 2020 року.

Теги
Давід Сілва Давід Сілва Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Бешикташ планує орендувати в Шальке Коноплянку
    Туреччина — 14 січ550 Бешикташ планує орендувати в Шальке Коноплянку
18
год
:
27
хв
Анже
20:00
Бордо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук