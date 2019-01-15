Давід Сілва встановив рекорд Манчестер Сіті за кількістю матчів в АПЛ

Поєдинок Манчестер Сіті проти Вулверхемптона став рекордним для хавбека Давіда Сілви в АПЛ.

Іспанець вийшов у стартовому складі "містян" на поєдинок 22 туру АПЛ проти "вовків". Цей матч став 267 для Сілви у футболці Манчестер Сіті в англійський Прем'єр-лізі, що є новим клубним рекордом.

Зінченко розповів про оригінальну систему штрафів у Манчестер Сіті

У складі Сіті Давід встиг тричі тріумфувати в АПЛ та Кубку Англії, а також двічі перемагав у Суперкубку.

Контракт іспанця з "містянами діє до червня 2020 року.