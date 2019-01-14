Змінив понад 25 клубів, втрачав роботу після 3 матчів. Фабрі – новий наставник Карпат, з яким у них "ідеальний союз"

Карпати призначили нового головного тренера – Фабрісіано Гонсалеса (Фабрі). Кар'єра іспанського фахівця натякає, що у Львові він надовго не затримається.

Фабрісіано Гонсалес – 63-річний іспанський коуч без великих досягнень. Черговий протеже Олега Смалійчука на чолі Карпат після невдач Серхіо Наварро та Даріо Друді, а також втечі Жозе Мораіша в Південну Корею.

Фабрісіано Гонсалес став новим головним тренером Карпат

Фабрі розпочав тренувати ще у 80-х роках, однак яскраво не проявив себе ні на батьківщині, ні за кордоном. За кар'єру змінив понад 25 команд. З жодною не працював навіть 2 повні сезони, жодну не виводив хоча б на 100 матчів, тричі протягом одного року змінював по 3 клуби.

Найдовше тренеру вдалося затриматися в Гранаді. Логічно, що це був найуспішніший період його діяльності. У 2010-му Фабрі очолив андалусійців у третьому дивізіоні та вивів команду в Сегунду. У наступному сезоні під його керівництвом Гранада через плей-офф вийшла у Прімеру. Це був історичний успіх для "насридів", які не грали в еліті з 70-х. Гранада на 6 років осіла в Ла Лізі, однак вже без Фабрі – він недопрацював навіть першу темпораду.

Дебютна спроба потренувати в еліті іспанського футболу вийшла ще менш тривалою і вдалою. Гонсалес був серед 5 тренерів, під керівництвом яких Логроньєс вилетів з Ла Ліги з рекордно низьким показником залікових балів (13). Щоправда, попрацював він там 3 тижні, після чого мучитися з командою прийшов інший ентренадор.

Футболістів цьому тренеру на короткий термін також довіряли Панатінаїкос, Уеска, Алавес, Луго, Мурсія, Хімнастік, Расінг і ще добрий десяток іспанських і португальських клубів з нижчих дивізіонів.

Останнє місце роботи Фабрісіано перед Карпатами – новачок Сегунди Лорка. Прийнявши слабку команду з великими фінансовими проблемами посеред сезону-2017/18, він не мав шансів врятувати її від вильоту. У підсумку Лорка опустилася відразу на два дивізіони нижче – в Терсеру.

Лише одного разу відсоток перемог команди Фабрі перевалив за 50 – Картахена у Сегунді В. Він втрачав роботу після 3, 6, 7 матчів у клубі. Очоливши вдруге Уеску, не встиг зіграти з нею бодай один офіційний матч – ще до початку сезону подав у відставку.

Цей тренер просто створений для Карпат. Львівський клуб після успішного періоду Олега Кононова (2008-2011) змінив 15 тренерів за понад 7 років. Ідеальний союз.

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