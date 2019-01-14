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Бешикташ планує орендувати в Шальке Коноплянку

18:42 205 Читать на русском
Бешикташ планує орендувати в Шальке Коноплянку
Євген Коноплянка / фото із соцмереж

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Бешикташ розглядає можливість оренди півзахисника Шальке і збірної України Євгена Коноплянки, повідомляє Fotomac.

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Також на футболіста претендує інший турецький гранд – Фенербахче . Обидві команди невдало проводять сезон і хочуть посилити склад досвідченим виконавцем.

Керівництво Шальке хоче продати Коноплянку, але охочих немає через високу зарплату українця. Бешикташ і Фенербахче відмовилися купувати Євгена, але готові взяти його в оренду.

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Нагадаємо, що Коноплянка отримує дуже мало ігрового часу в Шальке, а "кнаппен" не проти його продати. У Євгена одна з найвищих зарплат у німецькому клубі, однак він не приносить достатньо користі, на думку спортивного директора.

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Головне Німеччина Туреччина Трансфери Трансфери Чемпіонату Німеччини Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Бешикташ Бешикташ
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