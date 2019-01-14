Шахтар вийшов з відпустки

"Гірники" розпочали підготовку до другої частини сезону.

Донецький Шахтар повернувся з відпустки і почне підготовку до другої частини сезону, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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20 січня "гірники" вирушать до турецького Белека, де почнуть перший етап підготовки, в ході якого проведуть два спаринги: з хорватським Хайдуком (22 січня) і з Карабахом (26 січня). Відразу після матчу з азербайджанцями донеччани повернуться в Україну.

Другий етап підготовки пройде в тому ж Белеку, з 29 січня по 7 лютого, де заплановано 5 контрольних матчів. Суперники наразі невідомі.

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