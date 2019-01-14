Перехід Франа Соля в Динамо під загрозою зриву – форвард розчарований відмовою Віллем II відпустити його

Перехід нападника Віллем II Франа Соля в Динамо опинився під загрозою зриву. Сам нападник підтвердив, що голландський клуб наразі не прийняв пропозицію киян.

Форвард Віллем II Фран Соль може не перейти в Динамо попри те, що сторони, здавалось, вже узгодили всі умови трансферу. Про це заявив сам іспанець в коментарі голландським ЗМІ.

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"Я засмучений такою позицією Віллем II. Мене все влаштовує тут. Проте для мене та моєї сім'ї перехід в Динамо був надто привабливим з фінансової точки зору, щоб від нього відмовлятись. Мені дуже сумно", – цитує іспанця Brabants Dagblad.

Зазначається, що Віллем II відхилив пропозицію Динамо в розмірі 3,25 млн євро. Очікується, що вже завтра Фран Соль повернеться до тренувань з командою, хоча повинен був вилітати до України для підписання контракту з Динамо. Про реакцію киян та подальші спроби Динамо підписати форварда нічого не зазначається.

Фран Соль є вихованцем Реала. Також виступав за Луго, Ов'єдо та Вільяреал. До слова, наставник Динамо Олександр Хацкевич був зацікавлений у підписанні нападника. Також форвардом цікавились клуби з Англії та MLS.

В сезоні 2018/19 Соль забив 13 голів у 17 матчах чемпіонату. За Віллем II іспанець виступає з літа 2016 року.

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