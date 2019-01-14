Шахтар – Айнтрахт: УЄФА затвердив Харків в статусі місця проведення матчу

УЄФА підтвердив, що перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Айнтрахт відбудеться на ОСК Металіст.

УЄФА на своєму офіційному сайті затвердив Харків як місце проведення поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Айнтрахтом.

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Нагадаємо, через запровадження воєнного стану в Україні "гірники" змушені були грати останній тур Ліги чемпіонів проти Ліона на НСК Олімпійський. Воєнний стан завершився 26 грудня.

Шахтар вже продає квитки на цей поєдинок, їх можна придбати онлайн та в касах ОСК Металіст. Матч відбудеться 14 лютого о 22:00 за київським часом.

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