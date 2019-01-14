toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ТРАНСФЕРИ ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ДИНАМО

Шахтар – Айнтрахт: УЄФА затвердив Харків в статусі місця проведення матчу

10:20 461 Читать на русском
Шахтар – Айнтрахт: УЄФА затвердив Харків в статусі місця проведення матчу
Айнтрахт / ФК Айнтрахт Франкфурт

УЄФА підтвердив, що перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Айнтрахт відбудеться на ОСК Металіст.

УЄФА на своєму офіційному сайті затвердив Харків як місце проведення поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Айнтрахтом.

Шахтар – Айнтрахт: УЄФА виніс рішення щодо присутності фанатів гостей на матчі Ліги Європи

Нагадаємо, через запровадження воєнного стану в Україні "гірники" змушені були грати останній тур Ліги чемпіонів проти Ліона на НСК Олімпійський. Воєнний стан завершився 26 грудня.

Шахтар вже продає квитки на цей поєдинок, їх можна придбати онлайн та в касах ОСК Металіст. Матч відбудеться 14 лютого о 22:00 за київським часом.

Тренер – злий геній Динамо і Шахтаря, гравці – суперники збірної України. Айнтрахт: все про опонента "гірників" у ЛЄ

Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

Шахтар
до матчу
31
дн
:
10
год
:
43
хв
Айнтрахт Франкфурт
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Шахтар Шахтар Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Ліга Європи УЄФА Головне Шахтар - Айнтрахт Франкфурт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
13
хв
Кальярі
18:30
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук