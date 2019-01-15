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Рома розгромила Ентеллу, Аталанта здолала Кальярі – визначилися усі учасники 1/4 фіналу Кубка Італії

14 січня 23:58 79 Читать на русском
Рома розгромила Ентеллу, Аталанта здолала Кальярі – визначилися усі учасники 1/4 фіналу Кубка Італії
Патрік Шик / фото із соцмереж

Відбулися завершальні матчі 1/8 фіналу Кубка Італії. Рома та Аталанта стали останніми учасниками чвертьфіналу турніру.

Кубок Італії, 1/8 фіналу

Кальярі – Аталанта – 0:2

Голи: Сапата, 88, Пашаліч, 90+3

Рома – Ентелла – 4:0

Голи: Шик, 1, 47, Маркано, 45+2, Пасторе, 75

В першому матчі ігрового дня Аталанта вирвала перемогу над Кальярі. Путівку у чвертьфінал своїй команді принесли Сапата та Пашаліч, які відзначились перед самісіньким фінальним свистком.

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Рома познущалася над представником Серії С Ентеллою. Особливо постарався Патрік Шик, який забивав на перших хвилинах кожного з таймів.

Кубок Італії. Всі пари 1/4 фіналу

Мілан – Наполі

Лаціо – Інтер

Фіорентина – Рома

Ювентус – Аталанта

Кубок Італії1/8 фіналу

Рома - Ентелла: Понеділок 14 січня 2019

Рома
Матч завершено
4 : 0
Ентелла
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Італія Ентелла Ентелла Рома - Ентелла Кальярі Кальярі Рома Рома Аталанта Аталанта Кубок Італії Кальярі - Аталанта Кубок Італії 2018/19
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