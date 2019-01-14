Вагнер покинув тренерський місток Хаддерсфілда

Хаддерсфілд на офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з головним тренером Девідом Вагнером.

Повідомляється, що на нараді Вагнера з радою директорів клубу було вирішено розірвати контракт за згодою сторін.

Зінченко заявив про бажання залишитись в Манчестер Сіті

Зазначимо, німецький фахівець перебував біля керма "тер'єрів" з 2015 року. За цей час Девід встиг вивести команду з Чемпіоншипу до АПЛ.

У минулому сезоні команда була за крок до вильоту, однак Хаддерсфілду таки вдалось зберегти прописку у еліті англійського футболу, фінішувавши на 16 позиції.

Фергюсон допомагає Сульшеру у тренерській роботі в Манчестер Юнайтед

Після 22 турів поточного сезону Хаддерсфілд є абсолютним аутсайдером ліги. У активі команди лише 11 очок.

Зазначимо, що це вже 4 тренерська відставка в Англії у цьому сезоні. Раніше посади головних тренерів покинули Жозе Моурінью Марк Х'юз та Славіша Йокановіч.