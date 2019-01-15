Федецький, Голодюк та ще 2 гравці Карпат, швидше за все, не поїдуть з командою на збори

Схоже, новий тренер Карпат Фабрісіано Гонсалес вже взявся за кадрову революцію в команді.

Одразу четверо гравців Карпат мають великі шанси не поїхати з командою на збори в Туреччину, які розпочнуться 20 січня. Мова йде про Микиту Шевченка, Артема Федецького, Олега Голодюка та Дениса Мірошніченка, повідомляє телеканал "Футбол 1".

Змінив понад 25 клубів, втрачав роботу після 3 матчів. Фабрі – новий наставник Карпат, з яким у них "ідеальний союз"

24-річний Мірошніченко, який виступає за "левів" з 2013 року, наразі не продовжив контракт з клубом. Так само закінчуються контракти у Олега Голодюка та Артема Федецького. До слова, раніше повідомлялось, що обоє гравців покинуть Карпати.

26-річний Микита Шевченко виступає за львів'ян на правах оренди з Шахтаря, термін якої був розрахований до кінця 2018 року. Вочевидь, на голкіпера, який провів у складі "зелено-білих" 8 матчів в УПЛ, у Львові більше не розраховують.

Після 18 турів львів'яни посідають 10 місце в УПЛ.

Федецький, Голодюк, Швед і ще 5 гравців, яким варто покинути Карпати