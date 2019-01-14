Рекорди Мессі та Сульшера, "відскок Реала", Барселона – чемпіон першого кола Іспанії: підсумки євровікенду

"Футбол 24" традиційно виділяє головні події європейського вікенду. Чергова перемога Манчестер Юнайтед, досягнення Сульшера та Мессі, а також бонус – все це в нашому матеріалі.

Манчестер Юнайтед знову переміг, Сульшер увійшов в історію клубу

В 22 турі АПЛ Манчестер Юнайтед переміг Тоттенхем. Після відходу Жозе Моурінью та призначення Уле Гуннара Сульшера манкуніанці видали неймовірну для себе переможну серію, яка налічує вже 6 поєдинків поспіль. При цьому різниця м'ячів теж вражає – 17:3.

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: геній Де Хеа продовжив переможну серію Сульшера, а "шпори" не заслужили поразки

Багато хто скептично оцінював успіхи норвежця на чолі МЮ, натякаючи на рівень суперників. Поєдинок проти Тоттенхема став першим для Сульшера, у якому Манчестер протистояв дійсно серйозному опоненту. Завдяки єдиному голу Маркуса Решфорда і неймовірній грі Давіда Де Хеа (11 сейвів, половина з яких були просто розкішними) манкуніанці здобули чергові 3 очки та продовжують боротьбу за топ-4.

До слова, ця перемога дозволила 45-річному Сульшеру стати рекордсменом Манчестер Юнайтед. Не надто впевнено, не без долі везіння, завдячуючи феноменальному Де Хеа – яка, до біса, різниця. 3 очки не пахнуть – МЮ здобув 6-ту поспіль перемогу в усіх турнірах. Не дивно, що букмекери вже почали приймати ставки на те, чи залишиться Сульшер у клубі на наступний сезон.

Зрештою, можливо, ось він – новий Фергюсон? Подейкують, що сер Алекс активно консультує свого екс-підопічного. Якщо це дійсно так – у Сульшера є всі шанси залишитись в Манчестер Юнайтед надовго. Наразі ж констатуємо – Уле Гуннар Сульшер зрівнявся з рекордом легендарного Метта Басбі, стартувавши з 5 перемог у АПЛ.

Щодо Тоттенхема, то ця в чомусь незаслужена поразка стала як мінімум нокдауном по чемпіонських амбіціях команди Маурісіо Почеттіно. Відставання від Ліверпуля складає вже 9 очок. Хоча і поточне 3 місце – відмінний результат для "шпор", які влітку не зробили жодного придбання.

Вест Хем завдав серйозного удару по лігочемпіонівських амбіціях Арсенала

Команда Андрія Ярмоленка в дербі доволі несподівано здолала Арсенал, який зазнав 2 поразки в останніх 3 матчах чемпіонату та відстає від зони Ліги чемпіонів вже на 6 очок. Єдиний гол у матчі забив Деклан Райс. Молодий ірландець оригінально відсвяткував перемогу – гравець пішов у паб разом з фанатами.

Вест Хем оговтався після провального старту сезону, піднявшись вже на 9 місце чемпіонату. А от Арсенал ризикує другий сезон поспіль опинитись поза зоною Ліги чемпіонів – відставання від Челсі складає вже 6 пунктів.

Проте радість від перемоги прихильникам, гравцям та тренерському штабу Вест Хема затьмарив Марко Арнаутовіч, який прагне покинути клуб. Після заміни на 70-й хвилині австрієць обернувся до трибун та помахав глядачам рукою. Англійські ЗМІ вже розцінили це як жест прощання лідера команди з фанатами – наступний домашній поєдинок "молотобійці" зіграють вже у лютому.

Ліверпуль повернувся на переможний шлях

Команда Юргена Клоппа після двох поспіль поразок (від Манчестер Сіті в АПЛ та від Вулверхемптона в Кубку Англії) зуміла здобути перемогу, яка була вкрай важливою для підняття морального духу. До слова, Брайтон є зручним опонентом для "червоних", адже програв мерсисайдцям останні 6 поєдинків.

У доволі важкому матчі Ліверпуль здолав суперника та збільшив відрив від Манчестер Сіті до 7 очок (на момент публікації статті). Єдиний гол в активі Мохамеда Салаха – єгиптянин наздогнав Обамеянга та Кейна у списку найкращих снайперів АПЛ. В усіх трьох по 14 м'ячів.

Варто відзначити, що Салах свій гол у ворота Брайтона забив з пенальті. Цікавий факт – лівоногі гравці не забили 6 із 10 останніх пенальті в АПЛ. Інші 4 реалізував Салах, який продовжує вести свою команду до омріяного титулу.

Різні перемоги Барселони та Реала, неймовірний Мессі

19 тур Ла Ліги склався для грандів по-різному. Барселона легко перемогла Ейбар, а от Реал у важкому матчі все ж зумів здолати Бетіс. Барса завершила перше коло лідером, Реал – лише 4-й.

Для каталонців поєдинок проти зручного для них Ейбара, який ще жодного разу не зумів зіграти з Барсою бодай унічию, склався доволі просто. Дубль Луїса Суареса та гол Ліонеля Мессі дозволили "блаугранас" зберегти 5-очковий відрив від Атлетіко.

А от Реал серйозно попотів у поєдинку з Бетісом. Мадридці володіли м'ячем лише 26% ігрового часу – найгірший показник за останні 13 років. Втім, гол Дані Себальйоса, який ударом зі штрафного забив у ворота своєї колишньої команди, подарував Реалу важку перемогу та повернення в зону Ліги чемпіонів. До слова, в епізоді з голом Бетіса арбітр матчу використав систему VAR, прийнявши рішення зарахувати сумнівне взяття воріт. Цей епізод обурив Флорентіно Переса, який вже погрожує вийти із складу Ради директорів Федерації футболу Іспанії.

Проте це не скасовує того, що у другому таймі Реал тривалий час відверто оборонявся, і це після пристойної першої половини гри, у якій мадридці повністю переграли суперника. Якщо так піде й надалі, то Сантьяго Соларі навряд чи втримається у тренерському кріслі Реала на наступний сезон. У цьому матчі Реал ще й втратив Каріма Бензема – вже 8 гравців "галактікос" опинились у лазареті.

Бетіс – Реал – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Окремо варто відзначити неймовірного Ліонеля Мессі. Аргентинець забив свій 400-й гол у Прімері – у топ-5 чемпіонатах більше лише у Кріштіану Роналду (409 голів, проте в активі португальця голи не лише в Прімері). Мессі став першим футболістом, який досяг подібної позначки в чемпіонаті Іспанії.

Цікавий факт – один Лео забив у Ла Лізі більше, ніж такі команди як Альбасете, Ейбар, Кадіс, Альмерія, Кордоба та ще декілька колективів.

Гол тижня

Ви часто бачите голи у виконанні голкіперів? Воротар Гленторана Елліот Морріс у матчі чемпіонату Північної Ірландії відзначився результативним ударом, пробиваючи штрафний зі своєї половини поля. Звісно, не обійшлось без фарту та помилки суперника, але у цьому випадку головне – результат.

Голкіперу суперників не допомогла навіть бейсболка.

Вихованець Карпат у Прімері: шлях Василя Кравця до іспанської еліти та перспективи в Леганесі