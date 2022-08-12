Єврокубки

Зоря вилетіла з Ліги конференцій, зазнавши розгромної поразки від Універсітаті. Дуже грубої помилки припустився Назарина, якого активно торгує Шахтар. СК Дніпро-1 дізнався суперника, з яким зіграє за вихід у груповий етап Ліги Європи.

Владислав Кочергін знову забив і вивів Ракув у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. У Лізі Європи жертва Динамо крокує далі, Цюріх досяг успіху без українця, а Олімпіакос вибив екс-легіонерів Києва і Дніпра.

Трансфери українців

Маліновський може покинути Аталанту – сенсаційний інсайд Фабріціо Романо та шанс на четвертого українця в АПЛ. Стала відома сума, яку новачок англійської еліти пропонує бергамаскам. Віктор Циганков тим часом відмовив Аталанті.

Михайло Мудрик повідомив остаточне рішення щодо майбутнього та назвав три клуби, які робили пропозиції Шахтарю. СК Дніпро-1 повісив чималий цінник на Артема Довбика – претенденти є в Італії, Німеччині та Англії.

Інші новини

Помер легендарний екс-капітан Карпат, який оформив історичний хет-трик у ворота московського Локомотива. Українська компанія стане спонсором Барселони та з'явиться на формі. ПСЖ хоче доповнити свою галактичну атаку Рашфордом.