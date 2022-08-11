Владислав Кочергін вкотре запалює на євроарені. Черговою жертвою українця став Спартак Трнава.

Ракув зустрічався з трнавським Спартаком у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Перший поєдинок поляки впевнено виграли з рахунком 2:0.

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Матч-відповідь теж йшов за сценарієм команди з Ченстохови, але вона тривалий час не могла забити. Відзначитись потужним результативним ударом вдалось на 68 хвилині Кочергіну, який розпочинав зустріч зі старту.

Кочергін забив переможний гол за Ракув у матчі Лізі Конференцій проти Спартака Трнави pic.twitter.com/vesueamKzn — Футбол 24 (@football24tv) August 11, 2022

До фінального свистка Владислав не дограв, його замінили на 82-й. Ракув у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій гратиме з переможцем пари Славія Прага – Панатінаїкос.

Зауважимо, Кочергін дуже вдало цього сезону виступає у єврокубках. На попередній стадії ЛК він відзначився двома голами у воротах Астани.

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