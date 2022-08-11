Кочергін знову забив і вивів Ракув у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій
Владислав Кочергін вкотре запалює на євроарені. Черговою жертвою українця став Спартак Трнава.
Ракув зустрічався з трнавським Спартаком у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Перший поєдинок поляки впевнено виграли з рахунком 2:0.
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Матч-відповідь теж йшов за сценарієм команди з Ченстохови, але вона тривалий час не могла забити. Відзначитись потужним результативним ударом вдалось на 68 хвилині Кочергіну, який розпочинав зустріч зі старту.
До фінального свистка Владислав не дограв, його замінили на 82-й. Ракув у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій гратиме з переможцем пари Славія Прага – Панатінаїкос.
Зауважимо, Кочергін дуже вдало цього сезону виступає у єврокубках. На попередній стадії ЛК він відзначився двома голами у воротах Астани.
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