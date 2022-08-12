Главные новости футбола 11 августа: Заря вылетела из еврокубков, Малиновский может перейти в АПЛ
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за 11 августа.
Еврокубки
Заря вылетела из Лиги конференций, потерпев разгромное поражение от Университати. Очень грубую ошибку допустил Назарина, которого активно торгует Шахтер. СК Днепр-1 узнал соперника, с которым сыграет за выход в групповой этап Лиги Европы.
Владислав Кочергин снова забил и вывел Ракув в плей-офф квалификации Лиги конференций. В Лиге Европы жертва Динамо идет дальше, Цюрих добился успеха без украинца, а Олимпиакос выбил экс-легионеров Киева и Днепра.
Трансферы украинцев
Малиновский может покинуть Аталанту – сенсационный инсайд Фабрицио Романо и шанс на четвертого украинца в АПЛ. Стала известна сумма, которую новичок английской элиты предлагает бергамаскам. Виктор Цыганков в это время отказал Аталанте.
Михаил Мудрик сообщил окончательное решение о будущем и назвал три клуба, которые делали предложения Шахтеру. СК Днепр-1 повесил немалый ценник на Артема Довбика – претенденты в Италии, Германии и Англии.
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