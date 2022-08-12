Еврокубки

Заря вылетела из Лиги конференций, потерпев разгромное поражение от Университати. Очень грубую ошибку допустил Назарина, которого активно торгует Шахтер. СК Днепр-1 узнал соперника, с которым сыграет за выход в групповой этап Лиги Европы.

Владислав Кочергин снова забил и вывел Ракув в плей-офф квалификации Лиги конференций. В Лиге Европы жертва Динамо идет дальше, Цюрих добился успеха без украинца, а Олимпиакос выбил экс-легионеров Киева и Днепра.

Трансферы украинцев

Малиновский может покинуть Аталанту – сенсационный инсайд Фабрицио Романо и шанс на четвертого украинца в АПЛ. Стала известна сумма, которую новичок английской элиты предлагает бергамаскам. Виктор Цыганков в это время отказал Аталанте.

Михаил Мудрик сообщил окончательное решение о будущем и назвал три клуба, которые делали предложения Шахтеру. СК Днепр-1 повесил немалый ценник на Артема Довбика – претенденты в Италии, Германии и Англии.

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Умер легендарный экс-капитан Карпат, оформивший исторический хет-трик в ворота московского Локомотива. Украинская компания станет спонсором Барселоны и появится на форме. ПСЖ хочет дополнить свою галактическую атаку Рашфордом.