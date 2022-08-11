"Назарина є на олівці і Динамо, і Шахтаря. Щодо Динамо – в кулуарах ширилися чутки декілька місяців тому, але до конкретики тоді якось не дійшла справа. Не знаю, можливо ця позиція не потребує підсилення у київському клубі.

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А ось Шахтар досі ним цікавиться. Я так розумію – це справа часу. Думаю, до кінця цього трансферного вікна Назарна дуже ймовірно опиниться в донецькому клубі", – сказав Бурбас у програмі "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Нагадаємо, Назарина – вихованець Дніпра, де й розпочав професіональну кар'єру у 2014 році. З 2018 по 2020 роки виступав за бельгійський Антверпен (один сезон провів в оренді в Карпатах). У 2020-му приєднався до Зорі. Його контракт з луганцями чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює Єгора в 1 млн євро.

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