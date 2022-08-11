Півзахисник збірної України Руслан Маліновський може покинути Аталанту вже цього літа.

У послугах українця зацікавлені представники Серії А та АПЛ, зокрема Ноттінгем Форест. Клуб, який повернувся в англійську еліту після 23-річної перерви, вже зробив пропозицію Аталанті.

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Як повідомляє TUTTOmercatoWEB, "ліс" запропонував бергамаскам за Маліновського 15 мільйонів у євровалюті та вже чекає на відповідь. Ця сума включає і різноманітні бонуси. Transfermarkt же оцінює півзахисника у 28 млн євро.

До слова, минулого сезону Руслан зіграв за Аталанту 41 поєдинок, в яких відзначився 10 голами та 7 асистами. Контракт з бергамасками розрахований до наступного літа.

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