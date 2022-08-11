Один з лідерів нинішнього Шахтаря Михайло Мудрик розставив усі крапки над "і" щодо свого майбутнього у донецькому клубі.

"Були реальні пропозиції від Байєра, Ювентуса та Брентфорда (на момент розмови – прим.). Але ми сіли з керівництвом клубу, поспілкувалися і вирішили, що наразі буде краще, щоб я залишився.

Агент Мудрика пролив світло на можливий трансфер українця у топ-чемпіонат

Не люблю загадувати наперед, бо ніколи не знаєш, як складеться майбутнє. Час покаже, коли потрібно йти. Футболіст не повинен виходити на поле з думками, які наслідки будуть від його помилок і яка відповідальність лежить на ньому. Якщо виходиш з цими думками, то буде дуже важко грати.

Коли був Де Дзербі, то він неодноразово давав шанс мені та Жорі (Судакову – прим.). Ми показували, що можемо грати в основному складі. Пам’ятаю матч з Десною та Чорноморцем, коли ми разом вийшли в основі. Я вважаю, що ми виправдовували його довіру. І вже тоді показували, що готові конкурувати та бути гравцями першого складу.

Далеко за прикладом не треба ходити. Візьмемо Аякс – клуб виховує своїх гравців, а потім продає за великі гроші. І таким молодим складом вони досягали хороших результатів. Можна використати їхній досвід і спробувати грати своїми вихованцями.

Можливо, стратегія клубу десь зміниться і буде ставка на своїх вихованців – їм будуть давати грати, додавати впевненості, щоб вони прогресували та показували результат, а потім продавати. Спочатку вкладаєш сили та терпіння, а потім можна заробити мільйони з їхнього продажу", – цитує Мудрика Tribuna.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?