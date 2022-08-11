Маліновський може стати наступним гравцем, який покине Аталанту, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Клуби з АПЛ та Серії А вже вивчають можливість підписати українця. Наразі з зацікавлених виокремлюють новачка АПЛ Ноттінгем Форест. Transfermarkt оцінює півзахисника в 28 млн євро. Слід додати, що в Англії наразі виступають троє українців: Олександр Зінченко (Арсенал), Віталій Миколенко (Евертон) та Єгор Ярмолюк (Брентфорд).

Додамо, що Руслан зіграв у 41 поєдинку за Аталанту в минулому сезоні, в яких відзначився 10 голами та 7 асистами.

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