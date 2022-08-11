Форвард дніпрян та збірної України Артем Довбик продовжує перебувати на радарах кількох клубів з Європи.

"Спортклубівці" готові продати 25-річного українця у європейський клуб за 12 мільйонів євро, ціна для Динамо буде значно вищою, інформує журналіст Ігор Бурбас.

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Наразі Довбиком продовжують цікавитись Болонья і Торіно, проте вони не готові викласти за нього навіть 6 мільйонів. Салернітана теж хотіла Артема, але не прагне задовільняти фінансові апетити дніпрян.

Окрім цього, до форварда збірної України проявляє зацікавленість Бернлі, який вилетів з АПЛ та цього сезону виступатиме у Чемпіоншипі. "Бордові" можуть заплатити більше, ніж італійські клуби.

Також очікується, що вже сьогодні, 11 серпня, агенти Довбика проведуть перемовини зі середняком Бундесліги. Інтерес до гравця нібито є по-справжньому предметним.

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