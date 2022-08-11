Серед партнерів Барселони з'явиться компанія, яка дуже тісно пов'язана з Україною.

Українська криптовалютна біржа WhiteBIT веде переговори про співпрацю та партнерство з каталонським грандом, інформує Mc.today.

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Угода передбачає розміщення логотипу біржі на рукаві форми Барселони (також жіночої і баскетбольної команди). Крім того, у рамках співпраці WhiteBIT та "блаугранас" реалізовуватиметься низка соціальних, іміджевих, спортивних активностей та проектів. Криптовалютна біржа активно допомагає Україні після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого, тому можлива спільна з клубом робота і в цьому напрямку.

Нагадаємо, новий сезон для Барселони розпочнеться 13 серпня домашнім матчем проти Райо Вальєкано.

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