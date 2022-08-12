Ліга Європи, півфінали кваліфікації, матчі-відповіді

ГІК – Марібор – 1:0 (перший матч 2:0)

Гол: Хостікка, 54

Словацко – Фенербахче – 1:1 (0:3)

Голи: Шашінка, 58 – Дурсун, 56

Цюріх – Лінфілд – 3:0 (2:0)

Голи: Авдіджай, 11, 26, Сантіні, 84

Дюделанж – Мальме – 2:2 (0:3)

Голи: Хаджі, 56, Сінані, 61 – Турай, 50, Тойвонен, 52

Слован Б – Олімпіакос – 2:2, 3:4 у серії пенальті (1:1)

Голи: Шапоньїч, 90+4, Грін, 108 – Сінкернагель, 54, Камара, 101

Вилучення: Абена, 90+7 (С)

ГІК ще раз підтвердив свою перевагу над Марібором, закріпивши гостьовий успіх мінімальною перемогою в рідних стінах. Фенербахе вилетів від Динамо в Лізі чемпіонів, але на рівні Ліги Європи почувається цілком комфортно. Турки ще вдома розбили Словацко, тому нічия у другій зустрічі навряд зіпсувала їм настрій.

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Цюріх поки не може розраховувати на допомогу Богдана В'юнника, якого повторно орендували кілька днів тому і не встигли заявити. Втім, забивати є кому і без українського нападника. Швейцарці впевнено винесли Лінфілд із загальним рахунком 5:0. Мальме те саме робив з Дюделанжем, але трохи розслабився і дозволив люксембуржцям організувати 2 голи престижу.

Найбільш "щільною" виявилася пара братиславського Слована і Олімпіакоса. Перший матч завершився нічиєю, а в другому греки тримали лише мінімальну перевагу завдяки удару Сінкернагеля. Екс-хавбек Дніпра та Кривбаса Джаба Канкава відіграв 90 хвилин, а орендований з Динамо Ерік Рамірес вийшов на 85-й. Перевести гру в екстратайми судилось іншому "джокеру" Слована. Шапоньїч довів трибуни до шаленства, вдало замкнувши силовий простріл. Щоправда, незабаром Абена залишив господарів у меншості. Упродовж додаткових півгодини команди ще раз обмінялися голами, тому справа перейшла до серії пенальті.

Рамірес бив першим і не схибив, але далі підвели партнери. Куцка і Чекветадзе не реалізували свої спроби проти єдиної невдачі Малонга у складі Олімпіакоса.

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