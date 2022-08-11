Підопічні Олександра Кучера потроху можуть готуватись до плей-офф кваліфікації Ліги Європи 2022/23. Вже відомий опонент.

Жеребкування, яке відбулось 2 серпня, в битві за вихід у Лігу Європи звело СК Дніпро-1 з переможцем пари АЕК Ларнака – Партизан.

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Колективи видали два доволі запеклі поєдинки. Перший завершився перемогою АЕКа з рахунком 2:1. У другому серби прагнули відігратись, але вдалось лише розписати бойову нічию 2:2. Відтак, суперником "спортклубівців" у плей-офф кваліфікації Ліги Європи буде АЕК Ларнака.

Перша зустріч СК Дніпро-1 з кіпріотами запланована орієнтовно на 18 серпня, матч-відповідь повинен відбутись 25 числа. Переможець пари здобуде путівку у груповий етап ЛЄ, а невдаха гратиме у групі Ліги конференцій.

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