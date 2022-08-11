У середу, 10-го серпня, на 76-му році життя перестало битися серце екс-гравця Карпат Остапа Савки, повідомляє офіційний сайт "левів".

Помер легенда Карпат, який брав історичний Кубок СРСР

Уродженець Дрогобича, який виступав на позиціях захисника і півзахисника, розпочав професіональну кар'єру у місцевому Нафтовику у 1965 році. У сезоні 1968/69 провів 26 матчів за Шахтар, звідки перейшов у Карпати. У складі "левів" провів 9 сезонів, був капітаном команди, брав участь у дебютному єврокубковому поході у 1970-му.

Савка увійшов у історію Карпат як автор хет-трику у ворота московського Локомотива, який так і залишився єдиним для футболістів Карпат у Вищій лізі СРСР. Всього за львівську команду провів 194 матчі, відзначився 16 голами. Завершував кар'єру у нікопольському Колосі (1979) та херсонському Кристалі (1980). Працював тренером СДЮШОР-4 (Львів).

Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?