Серйозний інтерес до 24-річного українця проявляла Аталанта, але футболіст відмовився від пропозиції переїхати на Апенніни, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Циганков не хоче залишатися в Динамо на фоні інтересу з АПЛ

Причиною такого рішення Віктора, за інформацією джерела, стали важкі фізичні навантаження, які дає головний тренер бергамасків Джан П'єро Гасперіні. Про них розповіли Руслан Маліновський та Віктор Коваленко. Це відлякало Циганкова.

Окрім італійців, у послугах вінгера киян був зацікавлений Вільяреал, але він відмовився. Наразі очікує більш солідного варіанту.

У поточному сезоні Віктор вже провів 3 поєдинки за Динамо – усі у кваліфікації Ліги чемпіонів. Встиг відзначитись забитим м'ячем та асистом.

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