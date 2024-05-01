"Попереду ще багато невидимої роботи, яка дасть, сподіваюсь, позитивний результат. Ми почали співпрацювати з новими партнерами. Так, вже є домовленість з Adidas про екіпірування. Також з'явиться автомобільний партнер. Багато інвесторів не хотіли працювати зі старою командою, тому що за ними тягнувся негативний шлейф.

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Вже нині запроваджено в УАФ багато змін в системі закупівель матеріально-технічних цінностей та послуг. Започатковано прозорі тендерні процедури в цих питаннях. І це вже починає позитивно позначатись на фінансовому стані організації. УАФ відкрита до діалогу і готова вислухати і критику, і пропозиції", – сказав Шевченко в інтерв'ю для видання Український футбол.

Нагадаємо, що наразі форму для збірної України постачає Joma. Ця компанія продовжила працювати на Росії навіть після повномасштабного вторгнення. Adidas не буде для нас новачком. Німці вже були постачальником екіпірування для "синьо-жовтих". Зокрема, у формі цієї компанії Україна грала на домашньому Євро 2012.

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