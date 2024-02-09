За інформацією Sport.ua, Крістіан Шевченко подав усі необхідні документи задля отримання статусу громадянина України.

Шевченко зізнався, за яку збірну гратиме його син – форвард обиратиме поміж Україною, США та Англією

Відзначимо, що син легенди збірної України ще не визначився, за яку національну команду планує виступати. Крістіан має вибір між Україною, США та Англією. Подача документів для отримання українського громадянства лише свідчить про бажання сина Шеви грати за "синьо-жовтих".

Нагадаємо, Крістіан Шевченко розпочинав свою кар'єру в Челсі. Згодом ЗМІ писали буцімто про підписання професіонального контракту із Тоттенхемом. Влітку 2023 року він став гравцем Уотфорда.

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